電競》台灣爆哥摘冠！ 南韓《跑跑卡丁車》聯賽首位外籍選手拿冠軍

〔體育中心／綜合報導〕南韓《跑跑卡丁車》職業賽第二季個人賽，效力Liiv SANDBOX的台灣選手「爆哥」劉昶亨（NEAL），今天擊敗南韓選手李宰赫，摘得冠軍，成為此聯賽中第一位外籍職業選手摘冠。

劉昶亨曾在2019年的跑跑卡丁車世界爭霸賽，代表台灣戰隊「Formosa Beast」摘得亞軍，因此受到南韓電競職業界關注。劉昶亨今年6月宣布加入Liiv SANDBOX跑跑職業戰隊。

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《跑跑卡丁車》第2季個人賽，劉昶亨在上週的16強最終賽以第一名晉級今天的總決賽。劉昶亨在今晚的8強賽先是以81分排在首位，晉級最後的冠軍戰，劉昶亨最後以3比1擊敗過去曾奪得4座個人賽冠軍的李宰赫，摘得冠軍。

劉昶亨成為首位在南韓聯賽摘得冠軍的外籍選手，也寫下台灣電競史上新頁。

劉昶亨奪冠後受訪表示，「我想說的點是，電子競技沒有所謂最強，所有人能夠到決賽，都是最強的人，這些人在裡面，就是比當下的狀態誰最好，也有可能下一屆我連16強都進不去。這個不知道，但我很開心，我現在能站在這裡，拿到這個獎盃。」

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