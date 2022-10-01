高球》詹世昌趕上進度衝排頭 明天爭奪三商名人賽冠軍

詹世昌第三輪打出69桿，總桿205桿並居首位。（三商名人賽提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕總獎金100萬美元的2022台灣名人賽暨三商杯高爾夫邀請賽今天在老淡水球場進行第三回合，台灣選手詹世昌趕上進度打出69桿，與印度卡漢（Rashid Khan）同以總桿低於標準桿11桿的205桿，並居領先，明天最後一回合決賽爭冠軍獎盃與冠軍獎金20萬美元。

詹世昌今天打下5鳥2柏忌，表現不錯，有15個洞成功打上果嶺，他表示，雖然未達到預期目標的68桿，但是算是不錯的發揮，對明天奪冠的期望，他霸氣地說：「明天就給他好看！」他認為今天的鐵桿沒有達到很準的狀況，明天鐵桿若能發揮出水準，「有希望爭冠！」

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印度的卡漢以2鳥3柏忌，他坦言，由於今天的旗位比較難，如果打上果嶺的位置不對，推桿就很難，因此喪失原本4桿領先優勢，他說：「我今天就打了好幾個不太對的位置。」但他表示，明天還是很有機會奪冠，會專注在自己的比賽。

並列第三丶落後3桿的孟加拉選手辛庫帝表示，他全程都很冷靜，幫助他救了不少球，尤其是短桿表現不錯，此外，由於過去幾年在這項比賽都打得不錯，回憶也不錯，所以帶給他很大的信心，明天的決賽，他會像前三回合的表現與採取的策略一樣。

地主選手葉昱辰今天繳出5鳥2柏忌，他賽後表示，今天鐵桿好，木桿雖沒有像前兩天出色，但推桿手感還是不錯。他也指出，雖然這三天確實依靠熟悉度搶抓鳥，不過還可以更好，他今天28推，12個洞成功打上果嶺。

尋求衛冕的王偉祥打出74桿， 與印度阿拉瓦（Veer Ahlawat）同以三回合低於標準桿6桿的210桿，暫並列第八位。

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