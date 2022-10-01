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桌球》小林同學不在 台灣男團首戰爆冷不敵比利時

2022/10/01 21:33

莊智淵。（資料照，取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一哥林昀儒缺陣，重創台灣隊戰力及士氣，今天在2022年世界桌球團體錦標賽小組賽首戰以1:3遭比利時逆轉。

世界排名第7的林昀儒因教練偉關晴光確診武漢肺炎，留在德國，未隨隊前往中國成都，也讓台灣隊只剩4名球員應戰。

台灣隊今天由世界排名16的莊智淵率先披掛上陣，以3:1擊落世界排名96的比利時一哥阿雷格洛，為台灣隊開紅盤；但接手上陣的廖振珽隨後以0:3不敵世界排名104的紐汀克，這也是他繼去年度哈球星挑戰賽之後，生涯第二度栽在左手持拍的紐汀克手上。

第三點，台灣隊推出19歲的黃彥誠對決同齡的拉森福斯，展開一場「青春大對決」，首度入選世團賽國手的黃彥誠，第1局在10:8領先下連丟4分，第3局也錯失9:6領先，最後以1:3敗給世界排名176的拉森福斯，台灣隊陷入1:2落後。

危急時刻，老將莊智淵再度出馬迎戰從未交手過的紐汀克，小莊首局以8:11讓出，第2局原本有機會扳平，但在10:8聽牌下浪費5個局點，以14:16再丟1局。

莊智淵隨後雖然很快以11:5追回1局，但第4局再度陷入苦戰，一路落後，以8:11失守，未能幫台灣隊延長戰線。

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