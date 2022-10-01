中職》引退賽滿場球迷說再見 潘武雄棒球生涯沒有遺憾（圖輯）

「最後一武」引退賽，台南球場湧進爆滿的10000名球迷和潘武雄道別。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台南報導〕統一獅潘武雄的「最後一武」引退賽，台南球場湧進爆滿的10000名球迷和潘武雄道別，潘武雄表示，能夠在職棒打17年，都在同一支球隊，引退賽又有這麼多球迷進場，棒球生涯已經沒有任何遺憾。

台南球場上一次例行賽滿場是2013年4月4日的統一獅、義大犀牛之戰，當時是曼尼第一次到台南比賽，暌違將近10年再度滿場，潘武雄表示有點驚訝，畢竟自己不是陳金鋒、彭政閔那種超人氣的選手，很感謝球迷的支持。

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潘武雄向球迷道別。（記者李惠洲攝）

統一今天全隊都穿上潘武雄的55號球衣出賽，先發投手和2006年潘武雄初登場時一樣是潘威倫，球團並找來當時的現場播報員、現任台鋼雄鷹球探部門的林聿文擔任開場播報，賽後引退儀式一開始，同期的三代獅9個守位的成員登場，和潘武雄進行1打席對決，更把潘武雄拉入時光隧道，他表示，看著這些夥伴，真的想起好多年輕的回億。

同期的三代獅9個守位的成員登場，和潘武雄進行1打席對決。（記者李惠洲攝）

三代獅齊聚一堂。（記者李惠洲攝）

球團並邀請副總統賴清德、中信兄弟副領隊彭政閔、剛引退的前富邦悍將羅力等人錄製祝福影片，當大螢幕上出現身體狀況不佳而無法到場的爸爸說：「阿雄，辛苦了，歹勢，沒辦法到現場，以後繼續加油。」潘武雄更是淚流不止。

「最後一武」引退賽，潘武雄致詞時淚崩。（記者李惠洲攝）

潘武雄表示，爸爸是家裡的支柱，一直非常辛苦，最想把一切的榮耀獻給爸爸，但是爸爸身體不好不能來，看到爸爸講話百感交集。

潘武雄引退賽打滿全場，可惜4打數無安打，被三振2次，潘武雄表示，不能幫助到球隊，當然有點遺憾，第2打席打得相當深遠仍被接殺，最後打席揮到壞球被三振，讓他有不甘心的感覺，不過，過去就過去了，現在開始要以教練身分全力幫助選手，希望在球季最後創造奇蹟、打進季後賽。

中職秘書長楊清瓏與潘武雄合影。（記者李惠洲攝）

「最後一武」引退賽，潘武雄卸下球員身分。（記者李惠洲攝）

「最後一武」引退賽，潘武雄和台南球場湧進爆滿球迷道別。（記者李惠洲攝）

潘武雄家庭父母老婆小孩獻花合影。（記者李惠洲攝）

「最後一武」引退賽，隊友向潘武雄獻花致意。（記者李惠洲攝）

潘武雄跟在場的球迷一一感謝。（記者李惠洲攝）

統一獅球員一一跟潘武雄擁抱致意。（記者李惠洲攝）

「最後一武」引退賽，潘武雄和台南球場湧進爆滿球迷道別。（記者李惠洲攝）

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