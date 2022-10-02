MLB》破紀錄9.6億！大谷翔平與天使達成合約共識

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊稍早宣布與陣中二刀流球星大谷翔平完成1年3000萬美元（約台幣9.6億）的續約、避免薪資仲裁，金額也創下擁有薪資仲裁資格選手的歷史紀錄。

去年以全票之姿榮獲美聯MVP的大谷翔平，今年表現更上一層樓，台灣時間9月30日的比賽才完成7.2局無安打的好投，目前連續15場安打更是目前聯盟所有選手中、還未中斷的最長紀錄。

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大谷翔平至今繳出打擊三圍 .276/.359/.529、34轟、11次盜壘成功的成績，另外拿下15勝8敗、防禦率2.35，161局飆出213次三振，只差1局就能達標年度規定投球局數162局，有望寫下大聯盟史上首見的「符合年度規定投球局數和規定打席」紀錄，他將在台灣時間本週四面對運動家迎來本季最後一場先發。

今年年薪550萬美元的大谷翔平，確定與天使完成1年3000萬美元續約，也確定超越貝茲（Mookie Betts）2020年開季前的2700萬美元，寫下歷史新高。不過就如同貝茲當年隨後就被紅襪送往道奇一樣，2024年也將成為自由球員的大谷翔平，會不會在休賽季被擺上交易桌，或者天使搶先開出延長合約，都將是這個冬天最大焦點之一。

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