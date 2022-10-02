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MLB》單場又被2BB！「法官」62轟沒出現 完美劇本破碎（影音）

2022/10/02 08:02

〔體育中心／綜合報導〕洋基今以8：0大勝金鶯，「法官」賈吉（Aaron Judge）單場2打數無安打，獲得2次保送，要敲出打破美聯紀錄的62轟得再等等。

賈吉在美國時間9月28日敲出本季第61轟，追平傳奇名將馬里斯（Roger Maris）在1961年締造的美聯單季最多轟紀錄、也是洋基隊史紀錄，之後馬里斯的兒子小馬里斯（Roger Maris Jr.）預測賈吉會在今日夯出破紀錄的第62轟，因為今天是馬里斯在1961年美國時間10月1日敲出61轟的61週年紀念日，若賈吉在今日破紀錄，將是完美的劇本。

賈吉。（美聯社）

此役擔任開路先鋒的賈吉，首打席被觸身球K中，2下獲得保送，4下遭到三振，7下第四打席，再度選到四壞保送，8下第五打席，在滿球數後揮空三振。

賈吉今日2打數無安打，獲得2次保送、挨1次觸身球，跑回1分，吞下2K，賽後打擊率為0.313，打破美聯紀錄的62轟尚未出爐。

洋基全場掃出14支安打，終場8：0痛宰金鶯，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）、東岡凱爾（Kyle Higashioka）都有開轟表現。

洋基左投柯提斯（Nestor Cortes）今主投7.1局沒有失分，僅被敲出1支安打，投出2保送，狂飆12次三振追平生涯單場最多紀錄，超優質先發摘下本季第12勝、賽後防禦率2.44。

柯提斯。（美聯社）

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