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中職》霸氣一擊宣示回歸 詹子賢英雄夜10字吐露心境（影音）

2022/10/02 08:08

詹子賢擊出生涯第5支再見安打。（中信兄弟提供）

〔體育中心／綜合報導〕詹子賢昨在9局下滿壘時握機會，夯出再見安打，幫助兄弟擊敗味全，也讓近期才重返一軍的他，有感而發。

兄弟昨帶著3分領先進入9上，終結者呂彥青一出局後連續被敲4支安打，包括劉基鴻一棒追平的二壘安打，兄弟再換上李振昌，被林智勝敲出高飛犧牲打，味全攻下4分大局一舉超前。

味全9下推出守護神陳冠偉，他連續對陳子豪、陳文杰投出保送，接著潘志芳犧牲觸擊，福來喜獲得敬遠、將壘包填滿，味全在滿壘後換上前旅美投手林凱威，兄弟則推出詹子賢代打，他在纏鬥至滿球數後，敲出中外野方向深遠長打，一棒逆轉比賽。

兄弟總教練林威助在當時9局一二壘有人情況下，本來就要讓詹子賢代打，也讓他後來登上英雄台時笑說，很怕打出雙殺打；至於面對的投手從陳冠偉變成林凱威，詹子賢坦言因為是沒有打過的投手，「就看球打球。」

詹子賢先前因確診、側腹肌傷勢，日前才從二軍歸隊，他提到這段時間就是跟著打擊教練做調整，然後「等待機會」，而在回到一軍的第二場比賽，詹子賢果真就把握機會，也讓他賽後在個人粉絲團寫下「只有相信，才不會被辜負」，留言區湧入不少球迷暖心鼓勵。

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