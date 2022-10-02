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加拿大賽》太棒！宋碩芸扳倒3屆世錦賽冠軍瑪琳 首闖超級賽女單冠軍戰

2022/10/02 09:12

宋碩芸。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣好手宋碩芸今天在超級100系列加拿大羽球公開賽女單4強，以9：21、21：15、21：19 逆轉3屆世錦賽冠軍西班牙名將瑪琳，生涯首度闖進超級賽冠軍戰，將和世界排名13的加拿大好手李文珊爭冠。

世界排名68的宋碩芸，過去超級賽最佳成績是在2019年超級100系列奧爾良大師賽的4強，今年她在疫情逐漸趨緩後重返國際賽，希望能爭取積分，衝高排名，而這次她在加拿大賽也突破重重關卡，打出生涯代表作。

宋碩芸先在4強以21：18、25：23扳倒世界排名21的美國張蓓雯，今天碰到世界排名第5的瑪琳，不是只有見識場面而已，儘管小宋首局以9：21讓出，但小宋次局重整旗鼓，與瑪琳一路纏鬥，在14：14平手時，拉出7：1攻勢收尾，成功以21：15扳回一城。

進入決勝局，宋碩芸開局就取得6：1好的開始，但瑪琳並非泛泛之輩，之後就追成7：7平手，只是小宋也展現韌性，沒讓瑪琳找回氣勢後揚長而去，雙方之後互有領先，當最後階段戰成18：18平手時，小宋先連拿2分率先取得賽末點，即使瑪琳隨即追回1分，但她頂住壓力打下關鍵分，以21：19成功拿下勝利。

宋碩芸在歷經73分鐘大戰拍下前球后瑪琳，將與李文珊爭冠。李文珊在4強以16:21、21:16、23:21逆轉日本川上紗惠奈。

至於瑪琳去年遭逢膝傷打擊，今年上半季僅參加3場超級賽，為了備戰18日登場的丹麥公開賽，決定到加拿大參賽找手感，也是她2019年以來首度參加100等級賽事，但最終止步4強。

瑪琳。（資料照）

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