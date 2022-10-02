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羽球》台灣好手征戰大馬聯賽 周天成、白馭珀首日告捷（影音）

2022/10/02 10:21

周天成（左）、白馭珀征戰大馬聯賽。（取自Instagram）

〔體育中心／綜合報導〕亞洲最大羽球聯賽之一、馬來西亞紫盟羽聯今年回歸，台灣一哥周天成、女將白馭珀首戰皆搶下勝利。

因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情停擺3年後，紫盟羽球職業聯賽今年重新舉辦，邁入第6屆賽事，總獎金高達50萬令吉（約343萬台幣）。

本屆賽事共8隊爭霸，大馬國內有4支球隊參賽，周天成此次代表安邦再也（Ampang Jaya）出賽，「小小白」則效力八打靈（Petaling），兩軍昨在小組賽首日正面碰頭。

白馭珀昨在第二點女單上陣，以11：8、11：5、11：2直落三擊敗地主選手HOH
Erica Ji Ling，為球隊搶下三點積分。

周天成則在壓軸的第五點登場，最後以7：11、11：10、11：10、11：7逆轉法國老將利弗德斯（Brice Leverdez），不過小天所屬球隊最終以積分8：10敗下陣來。

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