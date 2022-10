MLB》衛冕軍不讓了！連兩天轟垮大都會王牌 勇士獨居分區龍頭

薛哲挨2轟吞敗。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕攸關國聯東區王位的天王山之戰,大都會塞揚王牌連兩天落難,今輪到薛哲(Max Scherzer)遭勇士砲轟,大都會以2:4敗下陣來,龍頭拱手讓人。

勇士昨以三轟擊垮德葛隆(Jacob deGrom),正式與大都會並列龍頭。力求止敗的大都會今推出另外一位王牌薛哲先發,對決勇士隊萊特(Kyle Wright)。

大都會今在首局先聲奪人,在萊特控球不穩的情況下以2支安打外加1次保送、率先取得1:0領先,勇士則在4局靠歐森(Matt Olson)適時安打追平比數。

大都會在5局靠麥克內爾(Jeff McNeil)安打再度超前,可惜薛哲沒能守住領先,在該局下半被史萬森(Dansby Swanson)轟出超前兩分砲,38歲的強投惡夢還沒結束,下一局又被歐森扛出陽春砲,他與史萬森都是連兩天開轟。

史萬森超前轟。(美聯社)



薛哲此役登板5.2局被打9支安打包括2轟、失掉4分、送出4次三振,防禦率2.29,苦吞本季第5敗;萊特則繳5局失2分的演出,在隊友火力支援下勇奪傲視全聯盟的21勝。

勇士今贏球後,本季第二度獨居分區龍頭,兩隊明天將進行三連戰最後一場比賽,今年在王位上坐了170天的大都會,必須避免被橫掃。

Dansby Swanson just homered off Jacob deGrom and Max Scherzer on back-to-back nights pic.twitter.com/nLLcc4dRJV