MLB》衛冕軍不讓了！連兩天轟垮大都會王牌 勇士獨居分區龍頭

薛哲挨2轟吞敗。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕攸關國聯東區王位的天王山之戰，大都會塞揚王牌連兩天落難，今輪到薛哲（Max Scherzer）遭勇士砲轟，大都會以2：4敗下陣來，龍頭拱手讓人。

勇士昨以三轟擊垮德葛隆（Jacob deGrom），正式與大都會並列龍頭。力求止敗的大都會今推出另外一位王牌薛哲先發，對決勇士隊萊特（Kyle Wright）。

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大都會今在首局先聲奪人，在萊特控球不穩的情況下以2支安打外加1次保送、率先取得1：0領先，勇士則在4局靠歐森（Matt Olson）適時安打追平比數。

大都會在5局靠麥克內爾（Jeff McNeil）安打再度超前，可惜薛哲沒能守住領先，在該局下半被史萬森（Dansby Swanson）轟出超前兩分砲，38歲的強投惡夢還沒結束，下一局又被歐森扛出陽春砲，他與史萬森都是連兩天開轟。

史萬森超前轟。（美聯社）



薛哲此役登板5.2局被打9支安打包括2轟、失掉4分、送出4次三振，防禦率2.29，苦吞本季第5敗；萊特則繳5局失2分的演出，在隊友火力支援下勇奪傲視全聯盟的21勝。

勇士今贏球後，本季第二度獨居分區龍頭，兩隊明天將進行三連戰最後一場比賽，今年在王位上坐了170天的大都會，必須避免被橫掃。

Dansby Swanson just homered off Jacob deGrom and Max Scherzer on back-to-back nights pic.twitter.com/nLLcc4dRJV — Bally Sports: Braves （@BravesOnBally） October 2, 2022

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