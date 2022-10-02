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MLB》一口氣加薪7.8億 大谷翔平躋身前20大頂級年薪

2022/10/02 10:49

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕天使球團今天宣布與大谷翔平達成1年3000萬美元（約台幣9.6億）續約，不但讓他一口氣加薪2450萬美元（約台幣7.8億）破紀錄，還讓他在大聯盟史上平均年薪排行榜並列第18，正式晉身高薪球星行列。

28歲的大谷翔平在2018年效力天使第一年，領的是54.5萬美元大聯盟底薪，在拿下新人王後，隔年也只領65萬美元。直到打滿3年取得薪資仲裁資格，大谷在2021年季前接受兩年850萬美元合約，去年年薪300萬美元，今年年薪則為550萬美元，對於這位去年拿下美聯MVP的「二刀流」球星來說，身價和成績實在不成比例。

大谷自評今年表現比去年更好，在明年還有一次薪資仲裁資格，則讓天使球團決定避開薪資仲裁，提前完成破紀錄價碼的續約。大谷身價漲了5倍多，不但締造具薪資仲裁球員資格的最高年薪紀錄，逐年加薪幅度也是史上最大。

在大聯盟史上平均年薪排行榜上，目前仍以薛哲平均年薪4333.3333萬美元高居第一，洋基柯爾的3600萬美元則居次，而大谷隊友楚奧特則以3554.1667萬美元排第3。大谷完成大幅加薪後，明年晉身「3000萬美元年薪俱樂部」，在史上平均年薪排行榜並列第18。

名次

球員

平均年薪（美元）

期間

1

薛哲

4333.3333萬

2022-24

2

柯爾

3600萬

2020-28

3

楚奧特

3554.1667萬

2019-30

4

柯瑞亞

3510萬

2022-24

5

史崔斯柏格

倫登

3500萬

3500萬

2020-26

2020-26

7

林多

3410萬

2022-31

8

鮑爾

3400萬

2021-23

9

韋蘭德

3300萬

2020-21

10

葛蘭基

艾倫納多

席格

3250萬

3250萬

3250萬

2016-21

2019-26

2022-31

13

卡布雷拉

普萊斯

克蕭

3100萬

3100萬

3100萬

2016-23

2016-22

2019-21

16

克蕭

3071.4286萬

2014-20

17

貝茲

3041.6667萬

2021-32

18

薛哲

馬查多

大谷翔平

3000萬

3000萬

3000萬

2015-21

2019-28

2023

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