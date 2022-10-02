MLB》一口氣加薪7.8億 大谷翔平躋身前20大頂級年薪

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕天使球團今天宣布與大谷翔平達成1年3000萬美元（約台幣9.6億）續約，不但讓他一口氣加薪2450萬美元（約台幣7.8億）破紀錄，還讓他在大聯盟史上平均年薪排行榜並列第18，正式晉身高薪球星行列。

28歲的大谷翔平在2018年效力天使第一年，領的是54.5萬美元大聯盟底薪，在拿下新人王後，隔年也只領65萬美元。直到打滿3年取得薪資仲裁資格，大谷在2021年季前接受兩年850萬美元合約，去年年薪300萬美元，今年年薪則為550萬美元，對於這位去年拿下美聯MVP的「二刀流」球星來說，身價和成績實在不成比例。

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大谷自評今年表現比去年更好，在明年還有一次薪資仲裁資格，則讓天使球團決定避開薪資仲裁，提前完成破紀錄價碼的續約。大谷身價漲了5倍多，不但締造具薪資仲裁球員資格的最高年薪紀錄，逐年加薪幅度也是史上最大。

在大聯盟史上平均年薪排行榜上，目前仍以薛哲平均年薪4333.3333萬美元高居第一，洋基柯爾的3600萬美元則居次，而大谷隊友楚奧特則以3554.1667萬美元排第3。大谷完成大幅加薪後，明年晉身「3000萬美元年薪俱樂部」，在史上平均年薪排行榜並列第18。

名次 球員 平均年薪（美元） 期間 1 薛哲 4333.3333萬 2022-24 2 柯爾 3600萬 2020-28 3 楚奧特 3554.1667萬 2019-30 4 柯瑞亞 3510萬 2022-24 5 史崔斯柏格 倫登 3500萬 3500萬 2020-26 2020-26 7 林多 3410萬 2022-31 8 鮑爾 3400萬 2021-23 9 韋蘭德 3300萬 2020-21 10 葛蘭基 艾倫納多 席格 3250萬 3250萬 3250萬 2016-21 2019-26 2022-31 13 卡布雷拉 普萊斯 克蕭 3100萬 3100萬 3100萬 2016-23 2016-22 2019-21 16 克蕭 3071.4286萬 2014-20 17 貝茲 3041.6667萬 2021-32 18 薛哲 馬查多 大谷翔平 3000萬 3000萬 3000萬 2015-21 2019-28 2023

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