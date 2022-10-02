MLB》一口氣加薪7.8億 大谷翔平躋身前20大頂級年薪

大谷翔平。（資料照，美聯社）
〔記者倪婉君／綜合報導〕天使球團今天宣布與大谷翔平達成1年3000萬美元（約台幣9.6億）續約，不但讓他一口氣加薪2450萬美元（約台幣7.8億）破紀錄，還讓他在大聯盟史上平均年薪排行榜並列第18，正式晉身高薪球星行列。
28歲的大谷翔平在2018年效力天使第一年，領的是54.5萬美元大聯盟底薪，在拿下新人王後，隔年也只領65萬美元。直到打滿3年取得薪資仲裁資格，大谷在2021年季前接受兩年850萬美元合約，去年年薪300萬美元，今年年薪則為550萬美元，對於這位去年拿下美聯MVP的「二刀流」球星來說，身價和成績實在不成比例。
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大谷自評今年表現比去年更好，在明年還有一次薪資仲裁資格，則讓天使球團決定避開薪資仲裁，提前完成破紀錄價碼的續約。大谷身價漲了5倍多，不但締造具薪資仲裁球員資格的最高年薪紀錄，逐年加薪幅度也是史上最大。
在大聯盟史上平均年薪排行榜上，目前仍以薛哲平均年薪4333.3333萬美元高居第一，洋基柯爾的3600萬美元則居次，而大谷隊友楚奧特則以3554.1667萬美元排第3。大谷完成大幅加薪後，明年晉身「3000萬美元年薪俱樂部」，在史上平均年薪排行榜並列第18。
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名次
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球員
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平均年薪（美元）
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期間
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1
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薛哲
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4333.3333萬
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2022-24
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2
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柯爾
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3600萬
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2020-28
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3
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楚奧特
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3554.1667萬
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2019-30
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4
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柯瑞亞
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3510萬
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2022-24
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5
|
史崔斯柏格
倫登
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3500萬
3500萬
|
2020-26
2020-26
|
7
|
林多
|
3410萬
|
2022-31
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8
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鮑爾
|
3400萬
|
2021-23
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9
|
韋蘭德
|
3300萬
|
2020-21
|
10
|
葛蘭基
艾倫納多
席格
|
3250萬
3250萬
3250萬
|
2016-21
2019-26
2022-31
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13
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卡布雷拉
普萊斯
克蕭
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3100萬
3100萬
3100萬
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2016-23
2016-22
2019-21
|
16
|
克蕭
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3071.4286萬
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2014-20
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17
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貝茲
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3041.6667萬
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2021-32
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18
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薛哲
馬查多
大谷翔平
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3000萬
3000萬
3000萬
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2015-21
2019-28
2023