MLB》普神生涯敲2211打點！ 有望超越「棒球之神」登史上第二（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀今以13：3打爆海盜，42歲傳奇老將「生化人」普侯斯（Albert Pujols）單場貢獻2分打點，生涯累積2211分打點，有望在退休前超越「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth），登上史上第二。

昨敲出生涯第701轟的普侯斯，今日繼續先發上陣，首打席就建功，在滿壘情況下，掃出2分打點安打，幫助球隊先馳得點，最終也成為本場比賽勝利打點。

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普侯斯。（USA TODAY Sports）

後續2次打擊機會，普侯斯沒再敲安，分別是選到保送、吞下三振，7下球隊換代打，讓普侯斯退場休息。

普侯斯今日2打數敲1安，貢獻2分打點，選到1保送，跑回2分，吞下1K，賽後打擊率0.263。

美媒指出，普侯斯生涯已累積2211分打點，在大聯盟史上打點排行榜上高居第3，排名第2的是貝比魯斯的2214分打點，普侯斯還差3分追平、4分超越，紅雀本季還剩下4場例行賽，普侯斯有望一舉超越貝比魯斯。

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