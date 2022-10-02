晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》普神生涯敲2211打點！ 有望超越「棒球之神」登史上第二（影音）

2022/10/02 11:42

〔體育中心／綜合報導〕紅雀今以13：3打爆海盜，42歲傳奇老將「生化人」普侯斯（Albert Pujols）單場貢獻2分打點，生涯累積2211分打點，有望在退休前超越「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth），登上史上第二。

昨敲出生涯第701轟的普侯斯，今日繼續先發上陣，首打席就建功，在滿壘情況下，掃出2分打點安打，幫助球隊先馳得點，最終也成為本場比賽勝利打點。

普侯斯。（USA TODAY Sports）

後續2次打擊機會，普侯斯沒再敲安，分別是選到保送、吞下三振，7下球隊換代打，讓普侯斯退場休息。

普侯斯今日2打數敲1安，貢獻2分打點，選到1保送，跑回2分，吞下1K，賽後打擊率0.263。

美媒指出，普侯斯生涯已累積2211分打點，在大聯盟史上打點排行榜上高居第3，排名第2的是貝比魯斯的2214分打點，普侯斯還差3分追平、4分超越，紅雀本季還剩下4場例行賽，普侯斯有望一舉超越貝比魯斯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。