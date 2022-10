MLB》大谷翔平連16場敲安寫新高 天使MVP、最佳投手獎2連霸

大谷翔平賽前獲獎。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕天使今在主場迎戰遊騎兵,大谷翔平賽前獲頒球隊年度MVP、最佳投手獎,並繼續將連續安打場次延續至16場。

天使為避免薪資仲裁、與大谷翔平完成1年3000萬美元(約台幣9.6億)續約,賽前則頒發球隊年度MVP、艾登哈特獎(Nick Adenhart,隊內年度最佳投手獎)給大谷翔平,連兩年兩項大獎都是他一人獨得。

開賽後大谷翔平擔任第二棒指定打擊,前三打數都繳白卷、包括吞下1次三振,8局最後一個打席敲出左外野方向安打,連續16場有安打演出,持續刷新自身紀錄,賽後打擊率0.276。

天使今靠鈴木清的安打先馳得點,7局上,N.洛爾(Nathaniel Lowe)夯出逆轉兩分砲,不過天使在該局下半又靠L.索托(Livan Soto)的長打、泰斯(Matt Thaiss)的滾地球攻下2分,終場以3:2險勝。

16 games now for Ohtani!! Left the curveball up @Markgubicza @Angels | #GoHalos pic.twitter.com/N1XfEPiB7b