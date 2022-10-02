MLB》大谷翔平連16場敲安寫新高 天使MVP、最佳投手獎2連霸

大谷翔平賽前獲獎。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使今在主場迎戰遊騎兵，大谷翔平賽前獲頒球隊年度MVP、最佳投手獎，並繼續將連續安打場次延續至16場。

天使為避免薪資仲裁、與大谷翔平完成1年3000萬美元（約台幣9.6億）續約，賽前則頒發球隊年度MVP、艾登哈特獎（Nick Adenhart，隊內年度最佳投手獎）給大谷翔平，連兩年兩項大獎都是他一人獨得。

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開賽後大谷翔平擔任第二棒指定打擊，前三打數都繳白卷、包括吞下1次三振，8局最後一個打席敲出左外野方向安打，連續16場有安打演出，持續刷新自身紀錄，賽後打擊率0.276。

天使今靠鈴木清的安打先馳得點，7局上，N.洛爾（Nathaniel Lowe）夯出逆轉兩分砲，不過天使在該局下半又靠L.索托（Livan Soto）的長打、泰斯（Matt Thaiss）的滾地球攻下2分，終場以3：2險勝。

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