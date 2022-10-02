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舉重》三餐有困難、家境清寒「練舉重」 台灣新星潘美金初試啼聲就奪金

2022/10/02 13:00

潘美金（左）與姐姐潘幸甄合照。（舉重協會提供）

〔體育中心／綜合報導〕中華奧會100周年紀念暨111年精漢堂全國青年盃舉重錦標賽今進行國中女生組49公斤級賽事，金牌由第一次參加公開比賽的湖內國中潘美金以抓舉55公斤、挺舉62公斤、總和117公斤勇奪金牌，首度參賽就有如此成績，她與就讀路竹高中的姊姊潘幸甄都說：「想透過舉重讓家裡生活好一點」。

潘家三姊妹，大姊潘春金、二姊潘幸甄、小妹潘美金都是從小練舉重，她們來自高雄湖內，不僅是家境清寒的低收入戶，母親則是來自越南的新住民外配，家中的花費全靠打零工的父親，但入不敷出，剛上大一的大姊能靠著打工養活自己，潘幸甄、潘美金只能靠著舉重訓練、比賽得來的營養金、獎金過日，說她們是靠舉重在過生活一點也不為過。

潘美金。（舉重協會提供）

潘家目前只能住在頂樓的鐵皮加蓋空間，家中連一張正常、完好的椅子都沒有，幾年前甚至連三餐都有困難，就在這樣的情況下湖內國中的舉重教練黃厚銘對她們伸出了援手，潘幸甄、潘美金姊妹倆笑說：「可以說是為了三餐被騙去練舉重的」，但隨後補充道，雖說是因為這樣才去練舉重，但也是因為這樣慢慢練出興趣，所以大姊才拉著兩個妹妹一起投入這樣運動。

湖內國中舉重隊教練黃厚銘坦言，基層找選手不易，來練的大部分家中經濟都有困難，屬於社會上較弱勢的一群，想靠練舉重來翻轉人生的例子並不在少數，也才有她們姊妹這樣的狀況，黃厚銘教練說道，「只要選手有心想拚，我能救一個是一個，裝備、營養、醫療等後援我一手包，選手只管好好做訓練，這樣才有機會翻身」。

曾在2020年入選世界青少年舉重錦標賽國手的二姊潘幸甄，目前就讀路竹高中，這次在高中女生組49公斤級以總和151公斤拿下銀牌，視郭婞淳為偶像的她，目標自然是期待自己能像她一樣能可以揚名國際，雖然近期深受腰傷困擾訓練受限，但她仍滿意這次的表現。

潘美金。（舉重協會提供）

初試啼聲就一鳴驚人摘金的小妹潘美金，笑稱這個金牌完全在她的預料之內，由此可見她的自信，不過她也跟姊姊潘幸甄一樣近三個月腰傷纏身無法正常訓練，賽前狀況只能用糟糕形容，但潘美金說：「雖然很久沒有做大重量，但我很有信心，第一次參加比賽很開心也很興奮，上場前我都會跟自己內心說話，告訴自己不要緊張，很開心我做到了」。

今日的國中女生組49公斤級，金牌就由湖內國中潘美金拿下，她抓舉55公斤、挺舉62公斤、總和117公斤，都是所有選手之冠，銀牌三民國中江靜怡，總和103公斤，銅牌新光國中黃怡禎，總和102公斤。

潘美金。（舉重協會提供）

姊姊潘幸甄將妹妹潘美金公主抱。（舉重協會提供）

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