MLB》宇宙道奇怎麼輸？大逆轉110勝到手 創國聯暌違113年首見壯舉

Three-run inning? We're having a ball. pic.twitter.com/e5qZbFETBi — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） October 2, 2022

〔體育中心／綜合報導〕全聯盟戰績最佳的道奇，今演出逆轉勝，終場6：4擊敗洛磯，拉出4連勝，本季第110勝到手，寫下超狂紀錄。

比賽7局上半打完時，洛磯還以4：1領先，結果7下洛磯牛棚控球大崩盤，連續送給對手5次保送，讓道奇兵不血刃縮小成1分差，之後貝林傑（Cody Bellinger）送上高飛犧牲打，雙方形成4：4平手。

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道奇本季第110勝到手。（美聯社）

8局下半，道奇攻勢再起，T.透納（Trea Turner）、佛里曼（Freddie Freeman）接連敲安，T.湯普森（Trayce Thompson）選到保送形成滿壘，蓋洛（Joey Gallo）先敲出高飛犧牲打，幫助球隊5：4超前，後續貝林傑補上1分打點安打，道奇終場6：4贏球，演出本季第47場逆轉勝。

值得一提的是，這也是道奇本季第110勝，大聯盟官網指出，道奇成為自1909年的海盜隊以來，首支單季能贏下至少110勝的國聯球隊，寫下暌違113年首見紀錄。

此外，這是大聯盟史上，第7度有球隊單季能達到110勝里程碑，上一回發生是2001年的水手，他們整季奪下116勝。

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