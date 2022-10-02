國際自由車環台賽》台灣一哥馮俊凱衝刺王排第二 日本岡本隼台北站大贏家

日本岡本隼（右）台北站冠軍，台灣隊馮俊凱（左）獲得敢鬥賞。（記者方賓照攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2022年國際自由車環台賽首站在台北市點燃戰火，日本選手岡本隼以1小時44分36秒的總成績拿下單站第一，台灣一哥馮俊凱在衝刺王名列第二，總成績排第三，而他敢拚敢衝的挑戰精神獲得激賞，賽後披上賽會新增的「敢鬥賞」白衫，接下來賽事要續拚佳績。

今年環台賽共舉辦5站賽事，路線將由北向南移，今天首站在台北市繞圈賽揭開序幕，由市政府出發直行，繞行景福門後折返，每圈約10.4公里，繞行8圈共計83.2公里，今天現場也有不少民眾到場觀賽。

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國際自由車環台公路大賽台北站。（記者方賓照攝）

這次台灣隊由馮俊凱、黃文忠、盧紹軒帶領年輕小將杜志濠和菜鳥兵李廷威出賽，今天馮俊凱在開賽沒多久就衝進領先群，只是他最後未能一鼓作氣，最後跟著主集團一同衝線，但他靠著搶下的15點衝刺積分，以總成績1小時44分39秒排在第三，之後比賽還有機會登上領先。

馮俊凱表示，今天策略就是把握每個突圍機會，以減秒為主，減輕之後的壓力，並將總成績往前衝，倒是很意外能得到敢鬥賞獎項，而他也放眼明、後天的賽事，特別是需要爬坡的地段，台灣隊也特別為此集訓，他提到，之後會努力衝到領先集團，他也相信隊友們都會朝同一個目標邁進。

馮俊凱獲得敢鬥賞。（記者方賓照攝）

過去環台賽都在3月舉行，這次移到10月登場，天氣酷熱讓封王的日本選手岡本隼直呼會是不小挑戰，但馮俊凱笑說，自己是土生土長台灣人，很習慣這樣的氣候，也會盡全力發揮地主優勢。

岡本隼2018年就曾在環台賽奪得單站冠軍，這次重返在台北站就拔頭籌，他表示，自己本就屬於衝刺型選手，因此這次平地繞圈賽也把握拿手項目，很開心能穿上黃衫，之後面臨爬坡等考驗，但他會努力保持成績，誓言要續穿黃衫。

日本愛山工業車隊的岡本隼在總成績排第一，在衝刺搶分也高居第一，同時也是亞洲第一名，成為今日最風光贏家。

環台賽第二站桃園市站將在明天登場，第三站則是橫跨新竹、苗栗和台中，第四站到高雄市站，壓軸第五站則要到屏東縣大鵬灣舉行。

岡本隼台北站冠軍。（記者方賓照攝）

岡本隼台北站冠軍。（記者方賓照攝）

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