MLB》大谷突和天使簽9.6億大約讓日媒訝異 美媒：有望提高交易價值

大谷翔平。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊日籍球星大谷翔平今天和球團達成一年3000萬美元（約新台幣9.6億元）的合約，達成明年薪水的共識，避免薪資仲裁。大谷創下擁有薪資仲裁資格選手中最高的年薪。但《The Athletic》記者波登（Jim Bowden）認為，這個簽約對大谷而言，沒有什麼意義。

大谷在季中和球團達成大型合約，避免薪資仲裁，《日刊體育》指出，這是相當罕見的事情。先前擁有薪資仲裁資格選手中最高年薪者，是道奇球星貝茲（Mookie Betts）先前在紅襪隊時期，於2020年1月和球團達成2700萬美元薪水。

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大谷翔平。（美聯社）

波登在推特上發文指出，根據大谷獨特的投打二刀流成就，仲裁小組可能認真考慮一份介於3000萬美元至5000萬美元之間的合約。波登提到，大谷盡早確定薪水，有助於他的交易價值。

紐約郵報記者雪曼（Joel Sherman）則是在推特上發文指出，大谷這筆簽約，可能會讓他在交易市場更具有吸引力。

《橙縣紀事報》記者佛列契（Jeff Fletcher）則是發文說，避免薪資仲裁並沒有聽起來那麼重要。95％的情況下，球隊和選手都會避免舉行聽證會，更精確地說，他們「提前幾個月完成1月份的協商。」

The #Angels signing of Ohtani doesn't make sense for Shohei bc a panel of arbitrators might have given serious consideration to a contract anywhere between $30 & $50m based on his unique 2-way accomplishments. However, it will help trade value by having the salary finalized early （） October 1, 2022

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