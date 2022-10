MLB》大谷突和天使簽9.6億大約讓日媒訝異 美媒：有望提高交易價值

大谷翔平。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕天使隊日籍球星大谷翔平今天和球團達成一年3000萬美元(約新台幣9.6億元)的合約,達成明年薪水的共識,避免薪資仲裁。大谷創下擁有薪資仲裁資格選手中最高的年薪。但《The Athletic》記者波登(Jim Bowden)認為,這個簽約對大谷而言,沒有什麼意義。

大谷在季中和球團達成大型合約,避免薪資仲裁,《日刊體育》指出,這是相當罕見的事情。先前擁有薪資仲裁資格選手中最高年薪者,是道奇球星貝茲(Mookie Betts)先前在紅襪隊時期,於2020年1月和球團達成2700萬美元薪水。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平。(美聯社)

波登在推特上發文指出,根據大谷獨特的投打二刀流成就,仲裁小組可能認真考慮一份介於3000萬美元至5000萬美元之間的合約。波登提到,大谷盡早確定薪水,有助於他的交易價值。

紐約郵報記者雪曼(Joel Sherman)則是在推特上發文指出,大谷這筆簽約,可能會讓他在交易市場更具有吸引力。

《橙縣紀事報》記者佛列契(Jeff Fletcher)則是發文說,避免薪資仲裁並沒有聽起來那麼重要。95%的情況下,球隊和選手都會避免舉行聽證會,更精確地說,他們「提前幾個月完成1月份的協商。」

The #Angels signing of Ohtani doesn't make sense for Shohei bc a panel of arbitrators might have given serious consideration to a contract anywhere between $30 & $50m based on his unique 2-way accomplishments. However, it will help trade value by having the salary finalized early