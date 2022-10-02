中職Live》吉力吉撈．鞏冠本季第11轟出爐 味全 3：0 富邦

第三局（味全龍 3：0 富邦悍將）

3局上，李凱威敲二壘方向滾地球被刺殺，吉力吉撈．鞏冠擊出右外野陽春砲，本季第11轟出爐，味全以2比0領先。

郭天信敲中外野一壘安打，劉基鴻敲中外野一壘安打，加上悍將中外野手申皓瑋發生傳球失誤，讓味全攻佔二、三壘。林智勝敲游擊方向滾地球被刺殺，味全三壘跑者郭天信回來得分，龍隊以3比0領先。味全2出局攻占二壘，谷德溫敲二壘方向滾地球被刺殺，3出局。

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第二局（味全龍 1：0 富邦悍將）

2局下，高國麟敲游擊方向滾地球被刺殺，辛元旭敲游擊飛球被接殺，張進德敲右外野飛球被接殺，3出局。

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2局上，董秉軒敲一壘方向滾地球被刺殺，張政禹敲左外野飛球被接殺，蔣少宏敲右外野飛球被接殺，3出局。

第一局（味全龍 1：0 富邦悍將）

1局下，林澤彬選到保送，王正棠敲二壘飛球被接殺，卡洛斯吞三振，范國宸敲中間方向一壘安打，悍將攻佔一、二壘。申皓瑋敲中外野飛球被接殺，3出局。

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1局上，李凱威敲右外野一壘安打，吉力吉撈．鞏冠敲投手前強襲球，悍將投手郭俊麟傳一壘發生暴傳，讓味全龍攻佔二、三壘。郭天信選到保送，味全無人出局攻占滿壘。劉基鴻敲游擊上空飛球被接殺，林智勝吞三振。輪到谷德溫打擊時，郭俊麟發生暴投，讓味全跑回1分，並攻佔二、三壘。谷德溫遭三振，3出局。

賽前

味全龍先發打序：

第1棒 李凱威 二壘手

第2棒 吉力吉撈．鞏冠 指定打擊

第3棒 郭天信 中外野手

第4棒 劉基鴻 三壘手

第5棒 林智勝 一壘手

第6棒 谷德溫 左外野手

第7棒 董秉軒 右外野手

第8棒 張政禹 游擊手

第9棒 蔣少宏 捕手

先發投手：林子昱



富邦悍將先發打序：

第1棒 林澤彬 游擊手

第2棒 王正棠 二壘手

第3棒 卡洛斯 三壘手

第4棒 范國宸 一壘手

第5棒 申皓瑋 中外野手

第6棒 高國麟 左外野手

第7棒 辛元旭 指定打擊

第8棒 張進德 捕手

第9棒 廖柏勳 右外野手

先發投手：郭俊麟

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