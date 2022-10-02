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自由車》黃文忠衝線後求婚 正妹女友自學按摩、補給成最大後盾

2022/10/02 15:50

國際自由車環台公路大賽台北站2日舉行，台灣隊黃文忠求婚。（記者方賓照攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕聽進女友的暗示，完成她覺得「很酷的事」，台灣車手黃文忠今天在國際自由車環台賽台北站衝線後，跪地獻上婚戒，向陪伴6年的楊詠琪正式求婚，讓她又驚又喜，還感動到落淚，成為場邊的另類佳話。

原本在機場專櫃上班的楊詠琪，其實跟黃文忠完全沾不上邊，但兩人在6年前的高鐵上就因為自由車搭話，當時黃文忠比完賽準備搭車返北，因自由車在高鐵上相當顯眼，而引起楊詠琪注意，成為相識的開端。

楊詠琪為了黃文忠學習如何在自由車比賽為選手補給，還自學按摩，就是希望他能繳出好表現，甚至辭去較高薪的櫃姐工作，全心投入自由車補給品的事業，儘管一切都是重新開始，還得因為跟比賽頂著豔陽在戶外奔走，但她用堅定語氣說：「看到他有力氣騎車，就覺得很感動！」

黃文忠今天也吐露真情，由衷感謝她的一路相伴，不管狀況好或不好，楊詠琪總是無怨無悔跟著他，因此自己雖然行事低調，卻做了意想不到高調舉措，他在事前就找來親友幫忙，賽後幫忙帶上花束、婚戒，完賽後在多人面前正式向女友求婚，兩人還相擁互吻，讓現場的車友們感受到幸福一刻。

黃文忠與女友求婚。（記者吳孟儒攝）

楊詠琪透露，其實之前都只有暗示黃文忠可以登記結婚，比賽前還開玩笑說：「如果比完賽能夠求婚，那是很酷的事。」但真沒想到黃文忠真的照做，讓她相當驚喜，而這也是她第一次看男友比環台賽，希望黃文忠在之後賽事能有好表現。

黃文忠睽違6年再度參加環台賽，今天在台北站繳出1小時44分56秒的成績，排名第35名，在亞洲選手中則排第27名。

國際自由車環台公路大賽台北站2日舉行，台灣隊黃文忠求婚。（記者方賓照攝）

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