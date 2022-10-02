晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

黑豹旗》「2號籤王」出爐！屏榮高中首戰強碰霸主平鎮高中

2022/10/02 16:26

中信盃黑豹旗即將開打，開賽記者會上由上屆冠軍平鎮高中歸還冠軍錦旗。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕第十屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今天舉行開賽記者會，本屆共有192支隊伍報名、超過4千名球員和教練參加，結果在眾所注目的抽籤大會上，由屏榮高中抽中「2號籤王」，要在首戰強碰尋求4連霸的1號對手平鎮高中。

今年中信盃黑豹旗賽程採不分區賽制，參賽的192支球隊，都在直播情況下公開抽籤，讓各地區、各縣市球隊，都有機會跟一級傳統強隊對決。結果在下午3點的抽籤大會之前，大多數球隊最不想抽到的號碼就是2號，因為去年冠軍隊平鎮青棒不用抽籤、就是1號，因此2號形同「籤王」，今年則由屏榮高中抽中。

屏榮高中抽中「2號籤王」，要在首戰強碰尋求4連霸的1號對手平鎮高中。（棒協提供）

屏榮代表抽籤投手黃識丰抽中後，維持鎮定表示：「放平常心去打」，但抽中3號的宜蘭慈心高中代表則難掩哀怨，因為慈心將面對平鎮和屏榮的勝方，也可望成為平鎮的下一個對手。

部分未派代表到場的球隊，則由CT女孩代抽，新北中和高中成為128號，首戰也非常硬，要面對去年亞軍榖保家商；台北建國中學首戰則要面對屏東美和高中。今年賽事將於10月30日熱鬧展開，一路進行到12月4日。

中信盃黑豹旗即將開打，中信兄弟江坤宇（右一）與台北御聖女子棒球隊余品萱（左一）受邀出席開賽記者會。（記者陳志曲攝）

中信盃黑豹旗即將開打，中信兄弟江坤宇（右三）與台北御聖女子棒球隊余品萱（左二）與學校代表出席開賽記者會。（記者陳志曲攝）

第十屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽完整抽籤結果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。