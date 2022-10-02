黑豹旗》「2號籤王」出爐！屏榮高中首戰強碰霸主平鎮高中

中信盃黑豹旗即將開打，開賽記者會上由上屆冠軍平鎮高中歸還冠軍錦旗。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕第十屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今天舉行開賽記者會，本屆共有192支隊伍報名、超過4千名球員和教練參加，結果在眾所注目的抽籤大會上，由屏榮高中抽中「2號籤王」，要在首戰強碰尋求4連霸的1號對手平鎮高中。

今年中信盃黑豹旗賽程採不分區賽制，參賽的192支球隊，都在直播情況下公開抽籤，讓各地區、各縣市球隊，都有機會跟一級傳統強隊對決。結果在下午3點的抽籤大會之前，大多數球隊最不想抽到的號碼就是2號，因為去年冠軍隊平鎮青棒不用抽籤、就是1號，因此2號形同「籤王」，今年則由屏榮高中抽中。

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屏榮高中抽中「2號籤王」，要在首戰強碰尋求4連霸的1號對手平鎮高中。（棒協提供）

屏榮代表抽籤投手黃識丰抽中後，維持鎮定表示：「放平常心去打」，但抽中3號的宜蘭慈心高中代表則難掩哀怨，因為慈心將面對平鎮和屏榮的勝方，也可望成為平鎮的下一個對手。

部分未派代表到場的球隊，則由CT女孩代抽，新北中和高中成為128號，首戰也非常硬，要面對去年亞軍榖保家商；台北建國中學首戰則要面對屏東美和高中。今年賽事將於10月30日熱鬧展開，一路進行到12月4日。

中信盃黑豹旗即將開打，中信兄弟江坤宇（右一）與台北御聖女子棒球隊余品萱（左一）受邀出席開賽記者會。（記者陳志曲攝）

中信盃黑豹旗即將開打，中信兄弟江坤宇（右三）與台北御聖女子棒球隊余品萱（左二）與學校代表出席開賽記者會。（記者陳志曲攝）

第十屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽完整抽籤結果。

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