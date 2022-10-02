MLB》剛從TJ手術復健回歸 洋基4.2億後援左投賽季提前結束

布里頓。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年動完手肘韌帶置換手術、被認為今年無法順利回歸的洋基牛棚左投布里頓（Zack Britton），睽違一年好不容易在9月底正式重返大聯盟，今卻因肩膀疲勞再度被放進60天傷兵名單，《紐約郵報》也指出他已無緣於季後賽登板投球，本季將正式提前關機。

布里頓自9月23日回歸後，至今僅出賽3場，0.2局內被敲1安、狂丟6次保送，失掉1分責失分，防禦率13.50，顯然狀況仍未恢復。他無奈表示：「對於無法在季後賽幫助球隊，我很沮喪。我的復健進度被迫加速，疲倦感也大量累積，讓我沒辦法適度休息。我簡直就像撞到一面牆。」

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總教練布恩（Aaron Boone）則表示，以TJ手術的康復速度來看，布里頓已經算非常迅速：「我們感謝他為球團奉獻的一切，感覺過程相當順利，就是在最關鍵的節骨眼，仍卡在最後一道關卡。」

洋基日前也把後援投手巴恩斯（Jacob Barnes）從3A叫上大聯盟，他今在擊敗金鶯的比賽中，繳出1.2局無失分的內容。不過《紐約郵報》點出，等到佩雷塔（Wandy Peralta）、卡斯楚（Miguel Castro）與阿布瑞尤（Albert Abreu）傷癒歸隊後，巴恩斯就會再度被降回3A。

除上述傷兵外，原終結者霍姆斯（Clay Holmes）因肩膀緊繃預計要多休幾天；古巴火球男查普曼（Aroldis Chapman）狀況仍不明朗，洋基在比賽後段的戰力，在布里頓確定無法於季後賽獻技後，勢必更要面臨巨大的考驗。

34歲的布里頓明年將成為自由球員，對於是否與洋基討論過續留，他語帶保留，「我喜歡這裡，也待一段時間了。我們終究會進行商討，我不認為有任何人擔心明年的事。」

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