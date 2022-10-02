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黑豹旗》辜仲諒身體微恙未出席 仍對「黑豹十年」有期許

2022/10/02 17:01

中信盃黑豹旗即將開打，各校派出代表出席開賽記者會。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中信盃黑豹旗今年邁入10週年里程碑，今年不但有全新紀念LOGO，獲得冠軍的球隊還可獲得中信銀行特別打造的冠軍戒。中國信託商業銀行董事長利明献今天更表示，「希望第2個十年參加的球隊數，能從200個增加到400個，這是中華棒球協會和辜仲諒理事長最想達成的心願，中國信託銀行當然願意協助達成目標。」

第10屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今天舉行開賽記者會，身為此賽事的重要推手辜仲諒因上午出現身體不適未出席，但包括利明献、教育部體育署參事葉丁鵬都出席為賽事揭開序幕。今年的口號是「敢夢」，除了有192支球隊報名，女性球員也首度突破100人大關，展現中信盃黑豹旗不分級別及性別的賽制精神。

黑豹旗自2013年舉辦以來，至今年已邁入第10屆，而中信集團則從2015年開始冠名贊助，參賽隊伍數也從第1、2屆的51隊、137隊逐年增加，到2019年更達到208隊的新高紀錄。利明献指出，過去十年已經1700個球隊參賽，更有超過3萬名球員和教練為這個賽事打拚，他也傳達辜仲諒的理念，希望未來第2個十年能有更多隊伍參加。

辜仲諒雖不克出席，但他仍勉勵選手把書唸好、把球打好，「能夠發揮台灣甲子園的精神，將中信盃黑豹旗當做青春最重要的一頁。」

中信盃黑豹旗即將開打，中信兄弟江坤宇（右一）與台北御聖女子棒球隊余品萱（左一）受邀出席開賽記者會。（記者陳志曲攝）

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