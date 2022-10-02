黑豹旗》女球員首度突破百人 敲賽史首安的余品萱自曝「黑歷史」

台北御聖女子棒球隊余品萱。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕第十屆中信盃黑豹旗的一大特色就是「女力爆發」，今年共有破紀錄的118名女性球員和教練參賽，而在賽史敲出女生第1支安打的「學姐」余品萱今天在開賽記者會也分享自身經驗，還開玩笑曝光當年照片被拍得很醜的「黑歷史」。

黑豹旗是從2014年第2屆起開放女生報名參賽，從當年的16人報名逐年增加，去年已達到96名女球員，今年更衝上111名「女黑豹」，另有7名女性教練共襄盛舉。來自離島的蘭嶼高中，以及台中文華高中，各有6名女球員報名參賽，更展現十足女力。

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目前效力台北御聖High Match女子棒球隊的余品萱，當年是士林高商的一員，她回憶當時心情，「打球這麼久，我也是第一次參加男女混合的比賽，那時士商有男生棒球社團，我就是以帶著他們去比賽的心情參加，至於敲出安打，只是想著做我擅長的事就好了。」

不過余品萱也直白地說，當時留下的黑歷史至今難忘，「那個照片真的拍得非常醜，在比賽當下，我的雙下巴都被拍得超清楚。」她還提醒這次要參賽的女生「臉要擺好」，才不會被拍得很醜。

只是女生參賽仍傳達正面訊息，余品萱就說當時第1場和師大附中比完賽後，就收到很多女生的臉書私訊，「很多人都很喜歡打棒球，但沒有一個很好的舞台，一直到我第一次參加黑豹旗，才知道男女混合可以這樣打，她們給我的訊息是，原來女生也可以跟男生一樣在球場上這樣比賽。」余品萱也拿高中老師的話鼓勵參賽球員，「老師告訴我，就算不會，也要裝得很會，因為自信和心態，遠比技術還要重要，所以希望所有選手要把握這3年的參賽機會，在青春中會是很好的回憶。」

台北御聖女子棒球隊余品萱。（記者陳志曲攝）

余品萱當年代表士林高商參賽的模樣。（資料照，棒協提供）

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