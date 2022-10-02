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日職》從「-11.5」到奇蹟逆轉封王 歐力士自一朗時期後首度2連霸

2022/10/02 20:56

〔體育中心／綜合報導〕太平洋聯盟例行賽最終日，歐力士今天以5比2擊敗樂天金鷲，加上軟銀鷹以3比5敗給千葉羅德，兩隊戰績相同，但因為歐力士本季面對軟銀取得對戰優勢，因此大逆轉封王，連兩季都摘得洋聯優勝。

歐力士前4局打完處於0比2落後，第5局歐力士打線單局敲4安、外加1次保送，包含伏見寅威、福田周平的適時安，單局攻3分逆轉戰局。歐力士在9局上再拿2分，最後以5比2贏球。樂天投手田中將大主投5局失3分，吞下本季第12敗，賽後防禦率為3.31。

而軟銀和羅德之戰，前5局打完軟銀以2比0領先，6局下羅德山口航輝擊出三分砲逆轉戰局，7局下羅德中村獎吾、安田尚憲各敲適時二壘安打，再為球隊攻得2分。軟銀只在8局上靠柳田悠岐的二壘安打追回1分，最後以3比5輸球。

洋聯例行賽打完143場，歐力士和軟銀的戰績都是76勝65敗2和，但因為歐力士本季對戰軟銀取得15勝10敗的優勢，因此歐力士逆轉封王。

日媒《Sponichi Annex》報導，歐力士在今年5月11日時，還落後當時龍頭的樂天金鷲有11.5場勝差，歐力士接下來連續4個月勝多於敗，終於在今天逆轉封王，這也是洋聯史上第8支在季中落後龍頭有10場勝差的情況下，還能封王的球隊。

歐力士前一次連兩年在例行賽封王，是在1995年、1996年時期，當時歐力士陣中有傳奇球星鈴木一朗。

輸球的軟銀將和西武獅3戰2勝制的季後賽高潮系列賽。而封王的歐力士則是握有1勝，將和軟銀與西武的贏家，進行6戰4勝制的高潮系列賽。

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