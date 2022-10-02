晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

國境之南種樹百里種出史上最難鐵人賽事！李長泰、洪筱婷封王稱后

2022/10/02 17:40

洪筱婷蟬聯2022 IRONMAN 70.3墾丁站女子個人組冠軍。（台灣鐵人三項公司提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕因為種樹百里工程，導致部分賽場面臨大整修的國際鐵人三項賽事，今天於墾丁起跑，上午在部落耆老的祈福儀式和舞蹈加持下，選手於墾丁最美的海域小灣展開長達一一三公里的長距離賽事，最後由鐵人好手李長泰、洪筱婷分別在墾丁賽封王稱后。

2022 QUBIC IRONMAN 70.3 Kenting, Taiwan國際鐵人三項賽今天於恆春半島盛大展開，主辦單位本次共邀請來自21個國家的1200多位鐵人好手參賽，早上六點在南排灣族的高士部落耆老的祈福儀式和舞蹈加持後，選手即於墾丁最美的海域小灣展開113公里的長距離賽事。

「種樹百里讓路線大調整！」主辦單位笑稱，賽事因應台26線大部分路段進行「種樹百里」的工程整修，因此在自行車及路跑的兩大部分皆作大了幅度的調整，像是其中自行車爬升就來到891公尺，跑步336公尺挑戰更高，加上清晨6點的水溫已高達27度，已經超過應著防寒衣的標準溫度，眾多更為嚴苛的條件，堪稱在天時地利下，種樹百里也「種」出造就這場台灣史上難度最高的113公里賽事！

主辦單位強調，賽事後將送出30名「2023 IRONMAN 70.3 World Championship」世界錦標賽的資格，提供明年8月26日、27日於芬蘭的芬蘭拉赫蒂（LAHTI, FINLAND）舉辦的世界錦標賽門票，讓世界看見台灣，且為了鼓勵游泳、騎車、自行車的單項傑出運動選手，台灣鐵人三項公司特別在接力組3個賽段都增設了「接力賽道最速獎」，希望有朝一日單項運動選手，也能朝著獨立完成鐵人三項賽事的目標邁進。

本次賽事送出30名「2023 IRONMAN 70.3 World Championship」世界錦標賽的資格。（台灣鐵人三項公司提供）

經過激烈廝殺，鐵人好手李長泰後來居上，以5小時04分17秒拿下個人男子組冠軍，未來他將前往夏威夷KONA的最高殿堂競技；女子組則是由2021 IRONMAN 70.3墾丁奪冠的「馬拉松女子百傑」洪筱婷以5小時36分11秒蟬聯冠軍，賽後她也對今年的難度大幅提高是記憶猶新，她直說，賽道很困難，但也讓她更感挑戰而興奮。

積極推動友善運動環境的臺灣師範大學特殊教育學系教授姜義村，這次亦帶隊與桃園市體育局長莊佳佳、小兒科醫師黃瑽寧、聽奧羽球金牌范榮玉、首位挑戰波士頓馬拉松的視障選手洪國展、視障鐵人好手古奇哲、身障游泳好手林育夙等人組成「愛運動・動無礙」團隊，或以接力組、或以個人組形式完成IRONMAN 70.3（113 KM），宣揚所有人都不受身份和肢體限制、能盡情享有運動權利的理念。

李長泰拿下2022 IRONMAN 70.3墾丁站男子個人組冠軍。（台灣鐵人三項公司提供）

男子個人組賽事成績:

第一名:李長泰

成績：05:04:17

第二名:吳承泰

成績：05:11:51

第三名:魏睿呈

成績：05:12:37

女子個人組賽事成績:

第一名:洪筱婷

成績: 05:36:11

第二名:鍾天晴

成績：05:47:46

第三名：郭慧希

成績：05:59:39

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。