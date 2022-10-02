國境之南種樹百里種出史上最難鐵人賽事！李長泰、洪筱婷封王稱后

洪筱婷蟬聯2022 IRONMAN 70.3墾丁站女子個人組冠軍。（台灣鐵人三項公司提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕因為種樹百里工程，導致部分賽場面臨大整修的國際鐵人三項賽事，今天於墾丁起跑，上午在部落耆老的祈福儀式和舞蹈加持下，選手於墾丁最美的海域小灣展開長達一一三公里的長距離賽事，最後由鐵人好手李長泰、洪筱婷分別在墾丁賽封王稱后。

2022 QUBIC IRONMAN 70.3 Kenting, Taiwan國際鐵人三項賽今天於恆春半島盛大展開，主辦單位本次共邀請來自21個國家的1200多位鐵人好手參賽，早上六點在南排灣族的高士部落耆老的祈福儀式和舞蹈加持後，選手即於墾丁最美的海域小灣展開113公里的長距離賽事。

請繼續往下閱讀...

「種樹百里讓路線大調整！」主辦單位笑稱，賽事因應台26線大部分路段進行「種樹百里」的工程整修，因此在自行車及路跑的兩大部分皆作大了幅度的調整，像是其中自行車爬升就來到891公尺，跑步336公尺挑戰更高，加上清晨6點的水溫已高達27度，已經超過應著防寒衣的標準溫度，眾多更為嚴苛的條件，堪稱在天時地利下，種樹百里也「種」出造就這場台灣史上難度最高的113公里賽事！

主辦單位強調，賽事後將送出30名「2023 IRONMAN 70.3 World Championship」世界錦標賽的資格，提供明年8月26日、27日於芬蘭的芬蘭拉赫蒂（LAHTI, FINLAND）舉辦的世界錦標賽門票，讓世界看見台灣，且為了鼓勵游泳、騎車、自行車的單項傑出運動選手，台灣鐵人三項公司特別在接力組3個賽段都增設了「接力賽道最速獎」，希望有朝一日單項運動選手，也能朝著獨立完成鐵人三項賽事的目標邁進。

本次賽事送出30名「2023 IRONMAN 70.3 World Championship」世界錦標賽的資格。（台灣鐵人三項公司提供）

經過激烈廝殺，鐵人好手李長泰後來居上，以5小時04分17秒拿下個人男子組冠軍，未來他將前往夏威夷KONA的最高殿堂競技；女子組則是由2021 IRONMAN 70.3墾丁奪冠的「馬拉松女子百傑」洪筱婷以5小時36分11秒蟬聯冠軍，賽後她也對今年的難度大幅提高是記憶猶新，她直說，賽道很困難，但也讓她更感挑戰而興奮。

積極推動友善運動環境的臺灣師範大學特殊教育學系教授姜義村，這次亦帶隊與桃園市體育局長莊佳佳、小兒科醫師黃瑽寧、聽奧羽球金牌范榮玉、首位挑戰波士頓馬拉松的視障選手洪國展、視障鐵人好手古奇哲、身障游泳好手林育夙等人組成「愛運動・動無礙」團隊，或以接力組、或以個人組形式完成IRONMAN 70.3（113 KM），宣揚所有人都不受身份和肢體限制、能盡情享有運動權利的理念。

李長泰拿下2022 IRONMAN 70.3墾丁站男子個人組冠軍。（台灣鐵人三項公司提供）

男子個人組賽事成績:

第一名:李長泰

成績：05:04:17

第二名:吳承泰

成績：05:11:51

第三名:魏睿呈

成績：05:12:37

女子個人組賽事成績:

第一名:洪筱婷

成績: 05:36:11

第二名:鍾天晴

成績：05:47:46

第三名：郭慧希

成績：05:59:39

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法