中職》王勝偉超詼諧 阿部瑪利亞開球被逗樂了

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將今天舉行「Doki Dokiドキドキ 」主題日，也是新莊棒球場首次日式祭典，球團邀請Youtube頻道「木曜4超玩」主持人之一的阿部瑪利亞擔任開球嘉賓，王勝偉蹲捕接球，只見阿部瑪利亞丟出超級大壞球，王勝偉往前快跑幾步漂亮接捕，沒讓球落地。

阿部瑪利亞笑說，「練習的時候，王先生（王勝偉）很好笑，他跟我說，反正到時候幫你接球的那個人非常厲害，在富邦是最厲害的選手，怎麼投他一定會接到，所以不用擔心。」

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就這樣，阿部瑪利亞放心地走上投手丘，一看不得了，竟然是「王先生」蹲捕接球，她笑開懷地說，「後來看到，啊!竟然是本人，那我就放心囉，這樣子。」

阿部瑪莉亞（左）受邀開球。（記者陳志曲攝）

阿部瑪利亞過去是日本女子人氣偶像團體AKB48的成員，去年曾為中信兄弟主場開球，今天則是個人第2次為中職比賽開球，她有些不好意思地說，「第一次開球很喜歡棒球場氛圍，今天來到這裡可以看到球員和球迷非常開心，只是感覺上次投得比較好。」

阿部瑪利亞透露，「跟朋友聊天的時候，我說很喜歡雷神索爾，因為很壯嘛，好像富邦有一個選手叫江少慶，也很壯，朋友就叫我看一下，但我完全找不到他，所以今天沒看到。」

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