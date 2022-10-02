黑豹旗》一生中最多只打三次 江坤宇懷念「熱血青春」

中信兄弟江坤宇今天出席黑豹旗的賽開記者會。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕曾獲2016年黑豹旗大會MVP，中信兄弟游擊手江坤宇今天以學長之姿出席賽開記者會，他認為黑豹旗是高中時期很重要的比賽，「高中就是很熱血，不要放棄每次的機會，有失敗才知道怎麼成功，希望大家在高中三年的黑豹旗，有美好的回憶。」

談及中信盃黑豹旗最難忘的比賽，江坤宇當然不會忘記6年前的冠軍戰，那場比賽他單場敲出3支安打，一掃之前四強戰沒打好的怨氣，「前一場四強對榖保沒有發揮得很好，冠軍戰想說轉換一下心情，放輕鬆一點，結果成績就比較好。」

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在過去9屆賽事，江坤宇的母校平鎮青棒就拿過6次冠軍，他也分享跟社團球隊比賽的心情，坦言賽前還是會擔心，「畢竟跟社團比賽也不能讓自己放得太輕鬆，他們也會想對我們打安打或守下來，我們就是把平常最基本的實力拿出來。」江坤宇認為社團球隊也會把平鎮青棒當做學習的對象，「我們也要做給他們看。」

「黑豹旗一生最多打3次」，江坤宇希望參賽的學弟妹能把握每一次機會，在最熱血的高中棒球賽事中，留下最美好的青春回憶。

中信兄弟江坤宇今天出席黑豹旗的賽開記者會。（記者陳志曲攝）

中信兄弟江坤宇今天出席黑豹旗的賽開記者會。（記者陳志曲攝）

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