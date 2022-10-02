桌球》林昀儒不在、莊智淵未上陣 台灣男團不敵克羅埃西亞沒能開胡

廖振挺。（資料照，歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2022年世界桌球團體錦標賽，台灣男團不但少了一哥林昀儒坐鎮，莊智淵今天也未上陣，儘管「山豬」廖振挺奮力搶下第2點，最終仍以1：3不敵克羅埃西亞，小組賽0勝2敗，明天對新加坡要力求開胡。

世界排名第7的林昀儒在開賽前夕因教練偉關晴光確診武漢肺炎，因而退賽，使得台灣隊戰力受挫，昨天小組賽首戰對到比利時也遭逢苦戰，雖「桌球教父」莊智淵披掛上陣搶下第一點，但接手的廖振珽、黃彥誠都失利，莊智淵在第4點也難以力挽狂瀾，最後以1：3吞敗。

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台灣隊今天對上克羅埃西亞力求首勝，但世界排名16的莊智淵並在出賽行列，由彭王維擔任第一點，他碰上排名25的賈西納（Andrej Gacina）一路奮戰，最終仍以4：11、9：11、7：11落敗。

第2點由廖振珽出戰世界排名52的普卡爾（Tomislav Pucar），雖首局以5:11讓出，但他在第2局打出4：0的開局，並以10：9率先取得局點，儘管數度遭扳平，廖振珽在第3個局點沒再失手，以14：12扳回一城。

延續次局的氣勢，廖振珽在第3局以11：8拿下，比賽進入第4局，廖振珽一路保持領先，只是之後10：9領先未能一鼓作氣，錯失2個賽末點，更在12：11時連掉2分，好在他及時穩住陣腳，連搶3分，以15：13逆轉關門，也替台灣隊扳平戰局。

第3點由黃彥誠披掛上陣，以5：11、4：11、8：11敗給菲利普（ZELJKO Filip），而廖振珽在第4點再度登場，只是他奮力一搏仍以7：11、9：11、12：10、9：11不敵賈西納，台灣隊以1：3吞2連敗。

比利時今以3：0力克新加坡，與克羅埃西亞皆為2勝0負，這次男團賽事共7組，小組前2確定挺進16強，至於尚未開胡的台灣還有機會拚第3名，爭取最後晉級機會。

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