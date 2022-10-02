高球》延長賽沒輸過！詹世昌三商名人賽大逆轉封王

詹世昌驚險贏得三商名人賽冠軍。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金100萬美元（約3203萬台幣）的2022台灣名人賽暨三商杯高爾夫邀請賽，週日在老淡水球場戲劇性落幕。地主台將詹世昌頂住壓力，不但後來居上追平印度勁敵卡漢（Rashid Khan），更歷經2度延長賽驚險逆轉勝，生涯第5座亞巡賽冠軍到手、獨享20萬美元（約641萬台幣）獎金，同時穿上象徵最高榮譽綠夾克。

前3輪打完，詹世昌與卡漢同以總桿低於標準桿11桿的205桿，雙雙並居領先。週日第4回合打完前16洞，詹世昌原本以2桿之差落後，不過第17洞卡漢失手吞下柏忌，第18洞詹世昌捉鳥順勢追平。首度延長賽，雙方也都射鳥難分高低，直到第2次延長賽，卡漢果嶺先推沒進，詹世昌心臟特強，在圍繞的同胞觀眾加油聲中，順利推進「再見博蒂」，樂得他開心振臂歡呼，接受身邊眾人潑水慶祝。

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36歲的詹世昌後勁十足，4回合繳出273桿，不但打破賽史20年來單場最低總桿數紀錄，繼今年2月皇冠盃後第2座亞巡賽冠軍到手，而且力保生涯4次延長賽全贏的「不敗傳奇」。「打進延長賽時，對自己今天鐵桿很有信心，不會害怕對手，反正延長賽從沒輸過！」賽後詹世昌透露，其實每次在台灣出賽，壓力總是特別大，還好過程中一直自我激勵、堅持到底，「很感謝老婆和小孩，自從結婚、生子後，人生真的順利許多。」

詹世昌第3輪就追上印度卡漢。（大會提供）。

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