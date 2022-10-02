日職》村神穩了！競爭對手打擊率下滑 史上最年輕三冠王近在咫尺

村上宗隆。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕養樂多年輕重砲村上宗隆，在本季不僅以55轟追平王貞治所保持的本土紀錄，在今天中日龍的大島洋平單場4打數1安打後，幾乎確定可以拿下18年來第一位打擊三冠王。

村上宗隆本季不僅長打火力驚人，55轟領先第二名的岡本和真25轟，打點132分同樣領先第二名的牧秀悟、大山悠輔45分，在打擊三冠王的項目當中，唯打擊率3成17，有機會被中日龍的大島洋平給超越。

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不過今天村上宗隆沒有上場，大島洋平在賽季最後一場比賽4打數1安打後，打擊率下降到0.31422，因此明天村上宗隆在賽季最後一場比賽，就算3打數沒有安打，打擊率僅會下降到0.31481，依舊比大島還要高，因此他幾乎確定可以在明天完成三冠王的壯舉。

村上宗隆在9月13日單場雙響砲，以55轟追平王貞治後，便陷入全壘打荒，同時打擊手感也大幅冷卻，但明天他預計依舊會出場，挑戰超越王貞治的本土最多的56轟，倘若他真的3打數無安打，球隊應不會讓他繼續上場打擊，好保住三冠王頭銜。

待村上宗隆確定拿下三冠王後，他將會是聯盟自2004年大榮鷹松中信彥以來，相隔18年的第一位三冠王，也是令和的第一位三冠王，更是史上最年輕的三冠王。

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