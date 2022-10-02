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中職》克維斯好投、3轟力挺 統一終止6連敗

2022/10/02 20:24

克維斯。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台南報導〕統一獅克維斯先發7局只失1分，陳重廷、羅薩和施冠宇開轟，以7:1擊敗樂天桃猿，終止6連敗，樂天和下半季排名第2的中信兄弟只剩半場勝差，領先地位岌岌可危。

克維斯只被擊出5支安打，投出7次三振、3次四死球，前6局4次被攻上得點圈都力保不失分，直到第7局2出局後，才被林立全壘打攻下唯一的分數。

4局上樂天朱育賢四壞球上場、林承飛安打，無人出局攻佔一、二壘，但後續連3名打者出局，包括2次三振，樂天錯失得分機會，氣勢馬上轉到統一這一邊。

4局下統一率先上場的林安可就安打，陳重廷打出本季首轟的2分全壘打，2:0領先。

陳重廷2分全壘打。（記者李惠洲攝）

第5局統一陳傑憲打出場地二壘打，郭阜林選到四壞球，前兩打席都被三振的羅薩轟出中外野特大號3分砲，將比數拉開到5:0。

羅薩3分全壘打。（記者李惠洲攝）

林立在第7局轟出春彈，終止連10場沒有全壘打的乾旱期，將聯盟最多的全壘打推進到13轟，上一次開轟是9月10日在台南球場打出雙響砲。

林立全壘打。（記者李惠洲攝）

第8局樂天換上新秀左投林子崴，一上場就被施冠宇全壘打，施冠宇生涯3個球季的首轟，陳重羽和陳傑憲安打再下一城，統一7:1領先至終場。

施冠宇敲出生涯第一發全壘打。（記者李惠洲攝）

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