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中職》捕手用面罩觸球算失誤 名捕葉君璋「我今天才知道」

2022/10/02 21:02

〔記者羅志朋／新北報導〕今天富邦悍將對味全龍之戰出現極罕見狀況，7局上龍隊進攻，一出局滿壘情況下輪到劉基鴻打擊，此時悍將投手李子強投出「挖地瓜球」，捕手張進德並未確實接捕導致球掉在身旁，張進德試圖用面罩觸球，最終裁判判決捕手失誤，壘上跑者各推進一個壘包，龍隊添得1分。

龍隊總教練葉君璋過去是著名捕手，今天賽後他驚訝地說，「老實講，今天才知道這件事情。」葉總表示，對於張進德用面罩觸球從未看過，也不知道此舉要被判失誤。

葉總解釋，當時是一壘跑者吉力吉撈跟裁判蘇建文講，我們教練也在講，其實他也沒看到，「不能用面具去碰球這件事，我還是第一次遇到，以前沒看過，拍謝（不好意思），我也不知道（規則），我沒想過用面罩碰球這件事。」

葉總從小到大蹲捕，到後來擔任教練指導捕手，他說，「我們會講說捕手一定要用手去拿，不會說用面罩去撿，基本上我們不會發生這種事情，他（張進德）可能有點隨興，手上剛好有面罩，用面罩的話就是犯規（實際上應該記為失誤）。」

根據棒球規則5.06（E）條文明載:「野手故意以球帽、面罩或制服之任何部分，脫離正常位置觸及投手投出之球，此時為比賽進行中，跑壘員自球被觸及之同時，給予應獲得的進壘數。」張進德此舉導致送分。

富邦悍將捕手張進德（右）失誤掉分。（記者陳志曲攝）

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