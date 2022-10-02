日職》闖蕩11個賽季的松本剛 成火腿隊史首位右打者摘打擊王寶座

松本剛。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕太平洋聯盟例行賽最終戰，西武獅台灣好手吳念庭今天擔任開路先鋒，4打數敲1安，西武最後在主場以2比4不敵日本火腿。不過，日本火腿29歲外野手松本剛以打擊率3成47，生涯首度摘得洋聯打擊王。

吳念庭今擔任先發二壘手、扛開路先鋒位置，4打數敲1支一壘安打，吞下1次三振。本季吳念庭出賽93場，有5轟、28分打點，打擊率2成27，跑出2次盜壘成功，整體攻擊指數（OPS）0.651。吳念庭本季得點圈打擊率為2成81。

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松本剛今天2打數未敲安，本季確定以打擊率3成47，生涯首度摘得洋聯打擊王，這是松本剛在日職闖蕩11個賽季來，首度獲得的個人打擊獎項。

松本剛是自2007年的稻葉篤紀後，再度有火腿選手摘得洋聯打擊王。松本剛也成為火腿隊史首位右打者摘打擊王寶座。松本剛同時也是自2011年的內川聖一後，洋聯再度有右打者摘得打擊王。

松本剛本季交出3轟、44分打點，單季敲137支安打，打擊率3成47，整體攻擊指數為0.836。

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