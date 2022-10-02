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MLB》將年滿78歲、因心臟問題缺席 白襪老教頭傳將再度退休

2022/10/02 22:56

拉魯薩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕先前白襪才剛宣布總教練拉魯薩（Tony La Russa）不會重返球隊執教，今天就有美媒爆料，他將會再度宣布退休。

拉魯薩的執教生涯資歷顯赫，曾運動家拿過1冠，兩度在紅雀奪冠，並在2011年奪冠那年選擇退休，並在2013年入選名人堂，不過他在退休的10年後，於2021年選擇重返白襪隊。

拉魯薩在回歸後的第一個賽季，以93勝69敗率領白襪登頂美聯中區龍頭，季後賽在美聯分區系列賽以1勝3敗不敵太空人被淘汰，本季拉魯薩帶領的白襪，僅拿下78勝80敗，確定無緣季後賽。

拉魯薩不僅無法帶領白襪重返王座，在場上也有諸多啟人疑竇的選擇，今年曾在對上道奇時，發生過於2好1壞時故意保送透納（Trea Turner），卻被馬恩西（Max Muncy）開轟的調度最為人詬病。

6月曾有報導指出，拉魯薩的合約要到2023年才結束，不過高齡77歲，即將滿78歲的拉魯薩心臟出現狀況，自8月30日後就離開球隊。今天根據《USA TODAY》記者南丁格爾（Bob Nightengale）報導指出，拉魯薩表示他已經修復了他的心律調節器，但是被建議不要再擔任總教練一職，不過預計仍會待在白襪球團擔任類似特別助教的職位。

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