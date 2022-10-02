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足球》安聯小世足點燃戰火 U8台中旅人詹亞諾破網建功

2022/10/02 23:15

U8台中旅人詹亞諾（右）破網助攻整體表現出色。（迷你足球協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022安聯小小世界盃，本周在台中西屯足球場展開各級別資格賽，率先開戰的U6組，由台中武士、KICKSTART取得年底台北總決賽門票；U8組狂野小巨人率先晉級，台中旅人則靠著詹亞諾破網、助攻帶動火力，淘汰賽也以7：0擊退勁敵國安活力熊。

賽後台中旅人教練林良貿表示，要求隊員在這場關鍵戰以傳導及組織為主，尤其陣中主力詹亞諾挺身而出，不但帶頭攻堅破網，更率領隊友串起整場攻勢，表現相當精彩，「他很有天分，除了傳球視野廣，防守及比賽節奏控制能力也很出色。」林良貿指出，接下來全國決賽，球隊將針對邊線及角球等戰術加強訓練，「畢竟這算是小朋友最難理解的技術，尤其面對各縣市最強代表隊，有時候勝負差距，就在少數關鍵幾球。」

台中市府運動局局長李昱叡特地到場，為辛苦奮戰的小朋友加油打氣，，他表示今年特別邀請大會把比賽場地設在8月才完工的西屯足球場，除了現有兩面人工草皮場地，緊鄰的國際比賽標準規格11人制球場也即將動工，預計明年12月完成，屆時將是中台灣最具規模足球園區，提供給大台中市民，甚至全國足球迷欣賞各層級精彩賽事。

台中市運動局局長李昱叡（右2）特地到場為小朋友加油。（迷你足球協會提供）

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