棒球》2022巨人盃全國青棒錦標賽開打 全國15縣市24隊參賽

2022巨人盃全國青棒錦標賽於10月3日至8日舉行，共有15縣市24隊報名參賽。（圖由南市府提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府主辦的2022巨人盃全國青棒錦標賽，今天（3日）在南英棒球場舉行開幕儀式，共有15縣市24隊報名參賽。台南市長黃偉哲今天擔任開球嘉賓，他代表台南市民歡迎來自全國各地的選手齊聚台南比賽，並期許台南地主隊，能將冠軍金盃留在台南。

南市體育局長陳良乾表示，今年青棒錦標賽參賽隊伍包括台南市、台北市、新北市、桃園市、台中市、南投縣、彰化縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及金門縣等15縣市，共計24隊報名參賽，參與學校隊伍來自全國各地的佼佼者，其中外島金門縣的學校球隊也不辭辛勞，搭機前來台南參與這次賽事，足見台南巨人盃系列錦標賽，已成為全國三級棒球的重要指標性比賽。

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市長黃偉哲表示，本屆巨人盃全國青棒錦標賽，於10月3日至8日分別在善化國小棒球場、南英棒球場、嘉南藥理大學棒球場及小北B棒球場等場地熱鬧開打，為了緬懷台南巿巨人少棒隊在台灣棒球史上有著極為重要的一席之地，南市府希望能延續，並發揚光大過去凝聚國人情感的「巨人精神」，因此每年皆會辦理巨人盃全國青棒、青少棒及少棒賽等三級賽事，期盼能藉由賽事交流，活絡基層棒球風氣。

2022巨人盃全國青棒錦標賽，今天在南英棒球場舉行開幕儀式，台南市長黃偉哲擔任開球嘉賓。（圖由南市府提供）

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