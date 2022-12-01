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NFL》6冠天作之合！美記者爆料愛國者有望迎回布雷迪

2022/12/01 21:13

布雷迪。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）在2021年球季離開20年老東家新英格蘭愛國者，轉戰坦帕灣海盜後奪下個人第7座超級盃冠軍，史上最強地位無人能及。45歲的他究竟何時要退休仍是未知數，不過近日卻有記者爆料，愛國者有望在布雷迪退休前，與這位偉大傳奇再續前緣。

曾報導愛國者超過十年的《The Athletic》資深記者豪爾（Jeff Howe）以「別把愛國者看扁了」撰文指出，愛國者在明年相當有機會贏回替他們奪下6冠的傳奇四分衛布雷迪。「明年愛國者將會有超過5000萬美元的薪資空間，在經歷近年幾個令人印象深刻的選秀梯次後，這足以再次解決他們在四分衛上的空缺。」

豪爾表示，布雷迪與愛國者總教練貝里希克（Bill Belichick）在分道揚鑣後仍相當敬重彼此，這對亦師亦友的師徒也已多次公開證明這點。他補充，考量到布雷迪在聯盟的日子已屈指可數，對他而言，他願意拋下所謂的自尊與自負，重回愛國者的懷抱。

但對於愛國者來說，布雷迪的考量也是關鍵，倘若布雷迪選擇以逐年的方式簽約，恐怕愛國者就不會想和布雷迪重聚。何況他們已在去年以首輪選進瓊斯（Mac Jones）擔綱未來先發四分衛人選，今年甚至還有潛力菜鳥扎佩（Bailey Zappe）在板凳上待命。

以去年表現來說，瓊斯表現可圈可點，也以遞補之姿入選職業盃。不過以布雷迪與貝里希克過往的合作經驗，豪爾仍認為愛國者相當有機會迎回布雷迪，更大膽建議愛國者完全不需要交易瓊斯，而是讓他在布雷迪底下持續學習成長。

不過言歸正傳，一切都得視布雷迪是否將於本賽季結束後高掛球鞋，才能有個定論。目前布雷迪傳出3051碼，仍位居聯盟第四，但本季海盜進攻效率低落，導致戰績僅有5勝6敗，但在整體積弱不振的國聯南區，海盜仍領先5勝7敗的亞特蘭大獵鷹，暫居分區龍頭。

愛國者時期的布雷迪與總教練貝里希克。（資料照，今日美國）

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