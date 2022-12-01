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體育 2022卡達世界盃 最新報導

世足》傳跟隊友老婆搞外遇被冰 塞爾維亞前鋒否認：太荒謬

2022/12/01 21:45

弗拉霍維奇。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕效力義甲祖文特斯的22歲前鋒弗拉霍維奇（ Dusan Vlahovic），被視為塞爾維亞征戰2022年卡達世界盃足球賽的重要戰力，但有媒體爆料，他跟隊友老婆有染，因此出賽時間受限，而他還特別在賽前記者會駁斥傳聞，直言這件事相當荒謬，都是吃飽無所事事的人在捏造。

弗拉霍維奇本季在祖文特斯先發10場，踢進6球，是塞爾維亞的進攻箭頭之一，只是他只有在小組賽對巴西之戰登場，踢了25分鐘，沒有進球或助攻進帳，而另一場對喀麥隆則未上陣。

有媒體爆料，弗拉霍維奇和隊友拉基科維克（ Predrag Rajkovic）老婆搞外遇，因此上場時間驟減，對此他特別召開記者會，他說，很抱歉在世界盃期間還要特別對外解釋這件事，但因為自己被捲入不實傳聞，因此得站出來發聲。

弗拉霍維奇強調，這項謠言根本就是無聊人士在無端渲染，而他也強調，這已經詆毀他的名譽，必要的話會提出法律訴訟，畢竟這已經不是第一次發生，而他也衷心希望大家可以將心力放在支持塞爾維亞，特別是在如此重要的比賽，而非去談論沒必要的話題。

至於弗拉霍維奇為什麼上場時間不多，塞爾維亞教練史托亞克維奇 （Dragan Stojkovic）解釋，是因為他還在最佳狀態，不過可以讓他找回身手的時間恐怕不多，因為他們在G組戰績為1和、1負，拿1分積分，得力求在最後一戰贏下瑞士，才有可能談晉級。

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