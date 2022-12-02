世足Live》盧卡庫又放槍 比利時踢和克羅埃西亞、紅魔軍團遭淘汰

比利時遭到淘汰。（路透）

第90分鐘+5，比賽結束。克羅埃西亞以0比0和比利時踢成平手。克羅埃西亞挺進16強，比利時則遭到淘汰。

克羅埃西亞整場比賽控球率為46％，和比利時相同。克羅埃西亞全場11次射門、4次射正，比利時全場15次射門、4次射正。

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第90分鐘+3，比利時帝勒曼斯犯規。

第90分鐘+2，克羅埃西亞換人，馬耶爾（Lovro Majer）上場，科瓦西奇退場。

克羅埃西亞晉級16強。（法新社）

---下半場傷停補時：4分鐘---

第90分鐘，比利時盧卡庫在門前射門被救下。

第88分鐘，克羅埃西亞帕薩利奇犯規。

第87分鐘，比利時換人，E.哈扎德（ Eden Hazard ）上場，默尼耶退場。

第86分鐘，比利時納爾通亨射門沒進。

第85分鐘，比利時獲得角球。

第84分鐘，比利時卡斯塔犯規。

第80分鐘，克羅埃西亞佩里希奇進攻越位。

第80分鐘，克羅埃西亞佩里希奇進攻越位。

第78分鐘，比利時納爾通亨射門沒進。

第78分鐘，比利時獲得角球。

第75分鐘，比利時帝勒曼斯犯規。

第72分鐘，比利時換人，帝勒曼斯（Youri Tielemans）上場，登東克退場。

第72分鐘，比利時換人，多庫（Jeremy Doku）上場，卡拉斯科退場。

第70分鐘，克羅埃西亞布羅佐維奇犯規。

第69分鐘，比利時德布勞內射門被救下。

第68分鐘，克羅埃西亞莫德里奇射門沒進。

第67分鐘，比利時登東克因犯規，吞下黃牌。

第64分鐘，克羅埃西亞換人，帕薩利奇（Mario Pasalic）上場，克拉馬里奇退場。

第64分鐘，克羅埃西亞換人，佩特科維奇（Bruno Petkovic）上場，利瓦賈退場。

比利時盧卡庫射門沒進。（路透）

第62分鐘，比利時盧卡庫在禁區內頭槌沒進。

第61分鐘，比利時盧卡庫犯規。

第60分鐘，比利時盧卡庫射門沒進。

第60分鐘，比利時盧卡庫射門打中門柱沒進。

第60分鐘，比利時卡拉斯科射門被救下。

克羅埃西亞晉級16強。（法新社）

第59分鐘，比利時換人，T.哈扎德（Thorgan Hazard）上場，特羅薩德退場。

第55分鐘，克羅埃西亞利瓦賈犯規。

第54分鐘，克羅埃西亞莫德里奇射門被救下。

第54分鐘，克羅埃西亞布羅佐維奇射門被救下。

第51分鐘，比利時德布勞內射門沒進。

第50分鐘，克羅埃西亞索薩射門沒進。

第50分鐘，克羅埃西亞獲得角球。

第50分鐘，克羅埃西亞科瓦西奇射門被擋下。

比利時盧卡庫（左）射門沒進。（路透）

第49分鐘，比利時盧卡庫頭槌被救下。

第48分鐘，比利時獲得角球。

第46分鐘，比利時換人，盧卡庫（Romelu Lukaku）上場，梅騰斯退場。

---下半場比賽開始---

克羅埃西亞門將瓦科維奇（右）救球。（歐新社）

第45分鐘+5，上半場結束。克羅埃西亞暫時以0比0和比利時踢成平手。

克羅埃西亞上半場控球率為45％，而比利時則為47％；克羅埃西亞、比利時各有5次射門，但都沒有射正。

第45分鐘+5，克羅埃西亞尤拉諾維奇射門沒進。

第45分鐘+3，比利時登東克犯規。

第42分鐘，比利時梅騰斯射門沒進。

第36分鐘，克羅埃西亞利瓦賈犯規。

第33分鐘，克羅埃西亞利瓦賈射門沒進。

第32分鐘，克羅埃西亞布羅佐維奇射門被擋下。

第29分鐘，克羅埃西亞莫德里奇進攻越位。

第26分鐘，克羅埃西亞獲得角球。

第26分鐘，克羅埃西亞獲得角球。

第25分鐘，比利時維特塞爾射門被擋下。

克羅埃西亞的12碼罰球被取消，克國球員向裁判抱怨。（歐新社）

第18分鐘，經過VAR檢視後，發現克羅埃西亞洛夫倫越位在先，因此取消克羅埃西亞的12碼罰球。

第15分鐘，比利時卡拉斯科在禁區內犯規，克羅埃西亞獲得12碼罰球。

克羅埃西亞的12碼罰球被取消，莫德里奇（中）向裁判抱怨。（歐新社）

第14分鐘，比利時維特塞爾犯規。

第13分鐘，比利時梅騰斯射門沒進。

第12分鐘，比利時獲得角球。

第11分鐘，比利時卡拉斯科射門被擋下。

第11分鐘，克羅埃西亞利瓦賈進攻越位。

第10分鐘，克羅埃西亞利瓦賈犯規。

第10分鐘，比利時卡拉斯科射門被擋下。

第9分鐘，克羅埃西亞加亞迪奧爾犯規。

克羅埃西亞佩里希奇（右）射門沒進。（路透）

第7分鐘，比利時維特塞爾犯規。

第1分鐘，克羅埃西亞佩里希奇射門沒進。

---上半場比賽開始---

賽前資訊：

比利時仍有機會晉級，他們就必須在最後這場對決中擊敗克羅埃西亞；如果兩隊最後的廝殺平局收場，然後已確定出局的加拿大意外贏了摩洛哥至少四球，兩隊就會攜手晉級，但這機率可以說是微乎其微。

更多請見：世界盃賽前分析》紅魔鬼能否晉級？ 比利時 VS. 克羅埃西亞

克羅埃西亞先發名單：（陣型4-3-3）

門將：瓦科維奇（Dominik Livakovic）

後衛：加亞迪奧爾（Josko Gvardiol）、洛夫倫（Dejan Lovren）、索薩（Borna Sosa）、尤拉諾維奇（Josip Juranovic）

中場：科瓦西奇（Mateo Kovacic）、莫德里奇（Luka Modric）、布羅佐維奇（Marcelo Brozovic）、

前鋒：佩里希奇（Ivan Perisic） 、克拉馬里奇（Andrej Kramaric）、利瓦賈（Marko Livaja）

比利時先發名單：（陣型3-4-3）

門將：庫爾圖瓦 （Thibaut Courtois）

後衛：奧爾德韋雷爾德（Toby Alderweireld）、納爾通亨（Jan Vertonghen）、登東克（Leander Dendoncker）

中場：維特塞爾（Axel Witsel）、德布勞內（Kevin De Bruyne）、默尼耶（Thomas Meunier）、卡斯塔涅（Timothy Castagne）、

前鋒：卡拉斯科（Yannick Carrasco）、梅騰斯（Dries Mertens）、特羅薩德（Leandro Trossard）

球場資訊：

球場：Ahmad Bin Ali Stadium

天氣：夜空晴朗

主裁判：Anthony Taylor

助理裁判1：Gary Beswick

助理裁判2：Adam Nunn

第四裁判：Istvan Kovacs

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