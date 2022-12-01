MLB》有人要嗎？10年拿下57勝 大谷翔平前勁敵終於申請入札

藤浪晉太郎。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據多家日本媒體報導，28歲阪神虎火球男藤浪晉太郎今天傍晚正式申請入札大聯盟。今起將有45天的時間開放大聯盟30支球團競標。

藤浪在高中時代甚至被評為有比大谷翔平更好的天賦，但進入職業之後兩人發展天差地別。

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藤浪從大阪名校桐蔭畢業後，在2013年選秀第一指名加盟阪神，菜鳥年就拿下10勝6敗，防禦率2.75戰績技驚四座。2014年，他單季拿下14勝7敗、防禦率2.40，還飆出221次三振，拿下聯盟三振王，成為生涯年。

藤浪擁有高達162公里的速球、還有滑球、指叉球、曲球等武器。指叉球也超過 140公里。然而，自2016賽季開始，他就突然下滑，直到今年，已經7年沒有單季進帳雙位數勝投。

此外，在2020年疫情大爆發期間，他違反球隊隔離規定，與20多歲女性一起喝酒後染疫，當時引起日本社會騷動，從明星投手變成麻煩製造機。

藤浪今年出賽10場，拿下3勝5敗，防禦率為3.58。他過去10年一軍生涯共拿下57勝54敗，防禦率3.41。

雖然他有火球和指叉球當武器，但由於他的控球不穩定且沒有明確的實績，目前還不清楚他是否會受到大聯盟球團青睞

藤浪或許也意識到了這一點，他今天說到：「現在我正在認真地走向大聯盟。老實說，我同時感到期待和焦慮。我很感謝那些幫助我申請入札的人，希望未來能夠與球團進行愉快的對話。」

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