世足》12年前「手球事件」成迦納全民公敵 蘇阿雷茲拒道歉

烏拉圭球星蘇阿雷茲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2022年卡達世界盃H組小組賽，台灣時間12月2日晚上11點將上演迦納對決烏拉圭，對於迦納球迷來說，烏拉圭球星蘇阿雷茲（Luis Suarez）在2010年世足賽8強的「手球事件」，讓他成了迦納球迷的「全民公敵」。今天有迦納記者提問蘇阿雷茲關於此事時，問他是否要道歉？蘇阿雷茲則強調，「我不會為此事道歉。」

蘇阿雷茲當年手球影片請點此

2010年的南非世界盃八強賽，當時烏拉圭和迦納踢進延長賽，而迦納隊幾乎快進的一記射門，被蘇阿雷茲用手擋下，當下領到紅牌退場，而當時主踢12碼罰球的的吉安（Asamoah Gyan）未能踢進，最後迦納在PK大戰輸球，無緣成為首支晉級世界盃四強的非洲球隊。這起「手球事件」成為世界盃最具爭議的事件之一。

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烏拉圭球星蘇阿雷茲。（路透）

蘇阿雷茲今天在賽前的記者會上，被一名迦納記者說，蘇阿雷茲在迦納被視為「魔鬼」，「我們希望你明天就退休。」

蘇阿雷茲對此強硬回應，「我不會為此道歉，我確實有手球，但迦納球員錯失12碼罰球，不是我。」蘇阿雷茲說，「如果我鏟球傷了一名球員並吞下紅牌，我可以道歉，。但在這情況下我會吞紅牌，裁判也會給12碼罰球。」

「這不是我的錯，我沒有錯失12碼罰球。那名錯失12碼罰球的選手也說，他在那種情況下，會做和我一樣的事情。在這種狀況下，這不是我的責任。」蘇阿雷茲說道。

烏拉圭在小組賽戰績1和1敗，積分為1分，明晚將碰上迦納，爭取另一張16強門票。迦納目前以1勝1敗，積分為3分暫居小組第二。

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