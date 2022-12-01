世足》本屆第一顆烏龍球出現！摩洛哥2：1暫時領先加拿大

本屆第一顆烏龍球出現。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2022年卡達世界盃足球賽F組賽事今天登場，加拿大從0：2落後開始追趕，而他們靠著摩洛哥的阿格爾德（Nayef Aguerd）在第40分鐘一記烏龍球，球直接滾進球門內，也是本屆第一顆烏龍球，追到1：2落後。

摩洛哥第6次參賽，世界盃隊史最佳是1986年的16強，今年征戰卡達踢出驚奇，首場逼和上屆亞軍克羅埃西亞，接著再擊敗「歐洲紅魔」比利時，取得1勝1和，以4分在小組領跑，今天對加拿大只要不輸球就能晉級。至於加拿大則是已吞2連敗淘汰。

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摩洛哥齊耶赫射門破網。（歐新社）

摩洛哥開賽就展開猛烈攻勢，靠著加拿大後防失誤，加上門將送球時把球直接傳到對手腳下，齊耶赫（Hakim Ziyech）收到大禮後也沒放過機會，在第4分鐘完成一記遠程射門破網，取得領先，而下一波攻勢沒有等太久，摩洛哥在第23分鐘靠著恩內西里（Youssef En-Nesyri）的單刀突破再下一城。

比賽進行至第40分鐘，加拿大阿格爾德（Nayef Aguerd）在左路起腳橫傳，但後摩洛哥後衛阿格爾德將球踢進網，成為一顆烏龍球，兩隊在半場踢完，由摩洛哥取得2：1領先。

F組4隊只有加拿大已經被淘汰，最後由摩洛哥、克羅埃西亞、比利時爭取2個晉級名額，摩洛哥和克國在前2場踢完取得1勝、1和，有4分積分，而比利時則是1勝、1負有3分。

摩洛哥恩內西里射門破網。（歐新社）

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