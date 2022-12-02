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體育 2022卡達世界盃 專欄分析

世足》曾經輝煌的過往 世界盃的香港電視製作 （上）

2022/12/02 01:15

圖為2014年，香港球迷看世界盃足球賽。（資料照，美聯社）

筆者過往在香港時，有幸見證了自90年起8屆的電視製作，也曾於2006及2010兩屆於香港有線電視參與其中，也趁這機會簡單說說，香港播放世界盃的製作方向和一些趣事。

1990、1994及1998三屆世界盃，在那個還沒盛行網路的時代，均是由兩家免費頻道（無線及亞視）全程直播，當年無線擁有大量演藝明星資源及慣性收視優勢，而亞視雖然積弱，但卻曾出奇制勝，兩台力爭收視的環境下，觀眾自然是得益的。

在香港，世界盃是電視台的收視保證，為隆重其事，兩家電視台會先爭奪資格賽的播映權，開始培養觀眾的期待感，比賽開始前三個月，會不斷推出相關的資訊節目以娛樂、遊戲等方式包裝，由淺入深，讓觀眾盡快投入世界盃的氛圍。

值得一提，八十年代在香港的足球直播，會在比賽轉播途中的上下半場，插播兩次廣告，在1990世盃那一屆，亞視破天荒於比賽期間不播廣告，此決定贏得所有球迷掌聲，本來無線未有理會對手此舉，怎料有一場於廣告期間進球了，觀眾感覺不是味兒，均轉看亞視，也逼使無線跟隨其不播廣告的做法，可惜當時無線反應太慢，結果1990世界盃收視戰亞視贏得漂亮。而這一個不在比賽期間播放廣告的決定，球迷也受惠至今。

不過1994及1998兩屆的世界盃，無線均加強了比賽前後時段的娛樂性，特別是曾志偉及陳百祥以相聲模式，每場賽前支持一方的包裝手法，讓觀眾笑著來看世界盃，也挽回了之前所失，收視也大勝而回，不過進入千禧年日韓世界盃後，播映權易手，整個製作方向也大為改變。 （特約作者：大頭，前香港有線電視足球評論員）

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