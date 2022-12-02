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體育 2022卡達世界盃 專欄分析

世界盃賽前分析》烏拉圭本屆被高估 押迦納有機會

2022/12/02 05:42

迦納隊。（路透）

比賽時間 12/02 23:00〔H組〕烏拉圭 VS迦納

烏拉圭兩戰面對韓國及葡萄牙都未能取得進球，緊靠著首戰踢和韓國取得一分積分，老將蘇阿雷茲（Luis Suarez）、卡瓦尼（Edinson Cavani）至今都未能取得進球，而努內茲（Darwin Núñez）在面對葡萄牙的賽事出場癟線不佳被換下場，烏拉圭在本屆世界盃之旅前途著實令人憂慮，這一場烏拉圭必須要贏才能有機會晉級，不但要贏，還要看葡萄牙是否會擊敗韓國，整體來說烏拉圭處境確實相當不利。

迦納兩戰一勝一敗取得三分積分，面對歐洲列強的葡萄牙還能攻進兩球，對戰韓國也以3：2獲勝，兩戰5進球的攻擊能力相當不錯，庫杜斯（Mohammed Kudus）在對戰韓國的賽事梅開二度表現優異，唯一的隱憂是兩戰的全場控球率都偏低，面對烏拉圭恐怕也是較難以掌握較多的控球，這一場面對弱攻守強的烏拉圭，關鍵還是在於他們掌握機會反擊的能力。

這一場對於取得晉級來說，迦納相對比較有優勢，獲勝當然晉級，即使踢和都還很有機會，相對於烏拉圭非贏不可的壓力，迦納心態上或略佔優勢；而烏拉圭兩戰一球未進，鋒線表現貧弱，雖然迦納兩戰失了5球，但是對手攻擊力明顯較優，這一得一失之間，迦納還是較佔優勢。因此烏拉圭不宜因為較大的來頭而過度看高，本場推薦迦納受讓相當有利。 （特約作者：勞倫斯）

烏拉圭。（法新社）

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