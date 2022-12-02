世界盃賽前分析》葡萄牙復仇之戰 南韓或有小贏機會

葡萄牙隊。（法新社）



比賽時間12/02 23：00〔H組〕葡萄牙 VS南韓

南韓隊現任主帥班托（Paulo Bento）是1990年代葡萄牙隊的當家防守中場，從球員身分退役後拾起教鞭的他還擔任過葡萄牙隊征戰2012年歐洲盃與2014年世界盃的主帥，在今年世界盃小組賽抽籤出爐時引起不小話題，不只是他將對抗自己的祖國，還因班托（Paulo Bento）球員時期在國家隊生涯最後一場比賽是0：1敗給了南韓隊，這場敗仗導致葡萄牙隊在2002年世界盃小組賽奮戰三場後卻只能遺憾出局，且因當年南韓隊仗著地主之勢有不少爭議，所以班托（Paulo Bento）現在的際遇被調侃是要帶領仇人對抗祖國。

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結果班托（Paulo Bento）上一場比賽最後關頭因和裁判抗議沒給角球的判決遭到紅牌，導致這場比賽不能在場邊指揮，也讓這場話題之爭有點變了樣。吐槽一下！不知道班托（Paulo Bento）這樣的行為是不是故意的，就可以躲過這場被迫要叛國的比賽

回歸比賽層面，南韓隊戰績一和一負相當危險，必須希望另一邊的迦納隊不要擊敗烏拉圭隊，否則他們將直接無緣晉級，而南韓目前能做的就是一定要贏下與葡萄牙隊這場比賽，反觀葡萄牙隊在小組賽第二輪2：0擊敗了烏拉圭隊，不但報了上屆16強的仇，還提前確定晉級了本屆的16強。

葡萄牙隊對這場比賽的心態跟南韓隊必勝的心態有很大不同，他們只有不想在最後以小組第二的身份晉級，因為那樣可能會讓他們16強碰到巴西隊，值得慶幸的是這可能性相當微小的，除了要發生這場比賽他們敗給南韓隊，然後要迦納隊擊敗烏拉圭隊，接著他們現在暫時領先迦納隊有三球的淨勝球也被逆轉，上述種種全部發生才會導致他們最後小組第二。

儘管葡萄牙隊現任主帥桑托斯（Fernando Santos）說他會好好考慮對南韓隊的先發不保留實力，但是心態的差距與大局的考量，我認為只能爭勝的南韓隊或許可以保持不敗，但是葡萄牙隊就算是留面子給班托（Paulo Bento）也不會輕易敗給有仇恨的南韓隊，可以猜看看和局或南韓小勝一球。 （特約作者：許耀文）

南韓隊。（美聯社）

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