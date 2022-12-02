世界盃賽前分析》巴西小分勝機率高 喀麥隆逼和高賠率

巴西隊。（路透）

比賽時間12/03 03：00〔G組〕巴西 VS喀麥隆

前兩輪的比賽中，讓對手們最絕望的肯定是二連勝的巴西隊，2：0塞爾維亞、1：0瑞士，雖然都只算是小比分勝出，但是這兩場比賽巴西隊不只是在進攻端用穩定的傳控讓對手只能擺出鐵桶陣盡量守和，還在防守端讓對手的射正次數直接都掛零，這是巴西隊以攻代守能徹底壓迫對手，且即使被斷球仍能迅速回防，球員們換位戰術成功與截球能力出色所展現的驚人結果。

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雖然衛冕軍法國隊也同樣完成二連勝，但是他們兩場比賽各失了一顆球，一度都讓對手看到希望，而巴西隊這種讓對手全場死守，終於守下球權後嘗試反擊卻是都沒機會威脅他們的球門的統治力完全堪稱是絕望，且當你看到完全沒被威脅到的巴西隊球門前還站著一個絕對是當今世上最好的門將之一的阿利森（Alisson Becker），你大概找不到形容詞來表達對手的無力感了。

硬要說巴西隊可能的問題，大概就是兩場比賽除了都是小比分而且還都是比賽後段才打破僵局會讓球迷擔心，畢竟不能總期望一直有像這兩場中的理查利森 （Richarlison）和卡塞米羅（Carlos Casemiro）那樣的無解射門得分，對手還是有能守死他們的可能，另外眾人對巴西隊的期望是奪冠，在之後爭冠過程一定會有比塞爾維亞隊與瑞士隊更強更會進攻的對手，那才是真正考驗他們防守的時候，但可以肯定的是現在小組賽最後的對手喀麥隆隊絕對不是那支更強的對手。

並不是小看喀麥隆隊，但是這場一定要贏球才能晉級的他們，前面與瑞士隊和塞爾維亞隊踢出一和一負的結果就不是很突出，何況遇上巴西隊，巴西隊這場就是取得績分就能穩住小組第一，即便進攻端真的被喀麥隆隊奇蹟般死守住也沒有大礙，估計防守上下的功夫會更多，也許又是一場巴西隊1：0或2：0的小比分，但是整體呈壓倒性的勝利，想拼高賠頂多就是喀麥隆隊0：0守死巴西隊。（特約作者：許耀文）

喀麥隆。（法新社）

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