世足》C羅對南韓可能缺陣 葡萄牙教練桑托斯被問進球懸案

葡萄牙球星C.羅納度。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕葡萄牙球星C.羅納度（Cristiano Ronaldo）在2022年卡達世界盃小組賽第2戰對烏拉圭，出現一次進球「懸案」，還出動國際足總調查，而教練桑托斯（Fernando Santos）表示，他並沒有要求FIFA做任何事，無論誰進球他都很開心。

這一次進球爭議出現在葡萄牙2：0烏拉圭之戰，當時B.費南德斯（ Bruno Fernandes）在下半場遠射傳中，而C羅躍起後，做出頂球的動作，一開始是判C羅由進球，只是最後改判給費南德斯，賽後這球到底該算誰進也引來熱議，而足球內部的感應器顯示，C羅確實沒碰到球，也讓他錯失追平隊史世界盃個人最多的9顆進球。

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葡萄牙教練桑托斯。（路透）

在進球爭議出現時，有消息指出，葡萄牙足協努力搜集資料向FIFA申訴，桑托斯今天在賽前記者會又被問到此事，他強調，自己不認識FIFA的任何人，也不知道該向誰提出請求，他還說：「如果這球記在A.席爾瓦（André Silva）身上，我想我也會很滿意吧。」

葡萄牙以2連勝在H組率先出線，最後一戰要出戰南韓，而C羅並未參與球隊的全程訓練，桑托斯也保持神祕，Ｃ羅出賽和缺陣的機率各50％，就看狀況安排。

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