晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 2022卡達世界盃 最新報導

世足》C羅對南韓可能缺陣 葡萄牙教練桑托斯被問進球懸案

2022/12/02 01:04

葡萄牙球星C.羅納度。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕葡萄牙球星C.羅納度（Cristiano Ronaldo）在2022年卡達世界盃小組賽第2戰對烏拉圭，出現一次進球「懸案」，還出動國際足總調查，而教練桑托斯（Fernando Santos）表示，他並沒有要求FIFA做任何事，無論誰進球他都很開心。

這一次進球爭議出現在葡萄牙2：0烏拉圭之戰，當時B.費南德斯（ Bruno Fernandes）在下半場遠射傳中，而C羅躍起後，做出頂球的動作，一開始是判C羅由進球，只是最後改判給費南德斯，賽後這球到底該算誰進也引來熱議，而足球內部的感應器顯示，C羅確實沒碰到球，也讓他錯失追平隊史世界盃個人最多的9顆進球。

葡萄牙教練桑托斯。（路透）

在進球爭議出現時，有消息指出，葡萄牙足協努力搜集資料向FIFA申訴，桑托斯今天在賽前記者會又被問到此事，他強調，自己不認識FIFA的任何人，也不知道該向誰提出請求，他還說：「如果這球記在A.席爾瓦（André Silva）身上，我想我也會很滿意吧。」

葡萄牙以2連勝在H組率先出線，最後一戰要出戰南韓，而C羅並未參與球隊的全程訓練，桑托斯也保持神祕，Ｃ羅出賽和缺陣的機率各50％，就看狀況安排。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。