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體育 2022卡達世界盃 最新報導

世足》克羅埃西亞收和局 直接把上屆季軍比利時送回家

2022/12/02 00:58

比利時盧卡庫下半場多次放槍。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕上屆亞軍「格子軍團」克羅埃西亞今天在2022年世界盃足球賽，擋住對手最後階段的猛攻，最終以0：0戰成平手，以F組第2名晉級16強，而上屆季軍「紅魔鬼」比利時則爆冷在小組賽出局。

克羅埃西亞前兩場對上摩洛哥、加拿大分別是0：0、4：1，以1勝1和、4分積分，暫居F組第1，且這場對上比利時只要平手就能晉級16強，反觀比利時壓力就大了，必須贏球才能自力晉級，平手就得看拜託加拿大贏摩洛哥3球以上，輸球更是直接爆冷淘汰。

比利時卡拉斯科（Yannick Carrasco）在上半場第15分鐘於禁區想大腳解危，想不到正好踢到克國球員，被主審泰勒（Anthony Taylor）吹犯規並給予克國12碼罰球，不過經由VAR檢視後，因前一波自由球開球，克國洛夫倫（Dejan Lovren）越位在先，因此取消12碼罰球，讓比利時躲過危機。雙方上半場其實沒有太多有效攻勢，克羅埃西亞射門6次、比利時攻門5次，無奈都沒有任何一次射正。

比利時遭到淘汰。（路透）

必須贏球的比利時下半場把盧卡庫（Romelu Lukaku）推派出場，不過克羅埃西亞反而連續3次射正，都被比利時門神庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）撲掉，而比利時在60分鐘卡拉斯科禁區起腳被擋下，但盧卡庫上前補刀卻中柱，且後來又是門前頭錘放槍，再來比利時的攻擊都無用，克羅埃西亞稱心如願以和局收場。

克羅埃西亞挺進16強。（法新社）

克羅埃西亞挺進16強。（法新社）

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