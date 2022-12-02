世足》終結36年的等待！摩洛哥分組第一 風光晉級16強

摩洛哥齊耶赫。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕摩洛哥今天上半場就靠著齊耶赫（Hakim Ziyech）、恩內西里（Youssef En-Nesyri）接連進球取得領先，儘管後來因後衛不慎踢進本屆第一顆烏龍球，仍以2：1擊敗加拿大，以2勝、1和的7分積分，在2022年世界盃足球賽F組排第一晉級，暌違36年重返16強淘汰賽。

摩洛哥第6次參賽，隊史最佳是1986年的16強，今年征戰卡達踢出驚奇，首場逼和上屆亞軍克羅埃西亞，接著再擊敗「歐洲紅魔」比利時，取得1勝1和，以4分積分在小組領跑，今天對加拿大贏球再拿3分，穩固龍頭。

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摩洛哥恩內西里。（美聯社）

摩洛哥開賽就展開猛烈攻勢，靠著加拿大後防失誤，加上門將送球時把球直接傳到對手腳下，齊耶赫收到大禮後也沒放過機會，在第4分鐘完成一記遠程射門破網，取得領先，而下一波攻勢沒有等太久，摩洛哥在第23分鐘靠著恩內西里的單刀突破再下一城。

比賽進行至第40分鐘，加拿大阿德庫貝（Samuel Adekugbe）在左路起腳橫傳，但摩洛哥後衛阿格爾德（Nayef Aguerd）不慎將球踢進自家城門，也讓加拿大追進1球，進入下半場，摩洛哥成功守住領先，以2：1收下勝利。

摩洛哥風光晉級16強，而克羅埃西亞與比利時踢和，克國以1勝2和5分排第二，至於比利時1勝1和1敗拿4分排第三遭淘汰，加拿大則是3連敗墊底。

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