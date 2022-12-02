世足》比利時「魔獸」盧卡庫4次門前放槍 寫本屆最慘紀錄

比利時「魔獸」盧卡庫。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕上屆季軍「紅魔鬼」比利時今在2022年卡達世界盃足球賽，始終無法突破克羅埃西亞的防線，最終以0：0平手收場，以1勝1和1敗爆冷在F組出局，其中下半場上陣的隊史進球王「魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）也寫下難堪紀錄，賽後也只能哭得泣不成聲。

29歲的盧卡庫生涯為比利時上陣104場共進68球，早已成為隊史進球王，他在世界盃生涯則是出賽12場，在上屆更是在小組賽連兩場獨中兩元，單屆4球、生涯5球都是非常出色的表現。

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目前效力義大利甲級聯賽國際米蘭的盧卡庫在8月底大腿受傷，於義甲僅出賽4場，先前也傳出小組賽對加拿大、摩洛哥都不會上場，甚至對克羅埃西亞也不一定能上陣。

比利時前役意外不敵摩洛哥，盧卡庫在下半場第81分鐘就提前上陣試圖力挽狂瀾，無奈最後功虧一簣，他今天對克國下半場開賽就登場，即使一度讓球隊打出陣陣猛攻，無奈球到他身上總是有所偏差，甚至出現中柱、放槍等，共計浪費4次絕佳進球機會，也暫居本屆的「放槍王」，賽後也低頭坐著場邊沈默不語。

比利時「魔獸」盧卡庫在門前「放槍」。（法新社）

比利時「魔獸」盧卡庫賽後留下男兒淚。（歐新社）

比利時「魔獸」盧卡庫。（法新社）

比利時「魔獸」盧卡庫。（法新社）

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